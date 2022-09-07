«Тут море, фрукты, курорт. Присоедините нас уже к России»: как живут и о чем говорят люди в освобожденном Бердянске

В очередях за российскими паспортами раздают "Комсомолку". Фото: Олег АДАМОВИЧ

Я раньше никогда не был на Донбассе или в Запорожье. Поэтому не смог отказаться от предложения съездить с группой иностранных журналистов на экскурсию по освобожденным территориям. В предыдущих номерах «КП» (и на сайте KP.RU) читайте о том, что я увидел в Мариуполе и на Запорожской АЭС.

А сегодня — побережье Азовского моря. Бердянск.

Этот город в освобожденной части Запорожской области - совершенно не пострадал во время спецоперации. И его, в отличие от того же Донецка, сейчас не обстреливают. В этом знаменитом дореволюционном городе-курорте можно увидеть, как плавно происходит смена украинской власти на российскую.

МЫ – ОДИН НАРОД

Местные власти, прямо скажем, не скупятся на агитацию. Коммерческой рекламы на улицах почти не осталось, зато куча билбордов вдоль дорог и лозунги на остановках: «Россия – это счастье» и «Мы – один народ»...

На одной из площадей я насчитал десятка полтора таких плакатов. А при въезде в город стоит новый указатель с триколором: «Бердянск. Россия навсегда».

Машины тоже работают на агитацию. На каждой второй скотчем наклеен символ Z, или на торпедо прикреплен флаг России. Украинский же флажок на номерах нередко либо закрашивают наглухо, либо заклеивают красно-сине-белыми полосками.

Агитация будущего референдума. Фото: Олег АДАМОВИЧ

ВСЕ ХОТЯТ КРАСНУЮ КНИЖИЦУ…

В городе ажиотаж из-за российских паспортов. Люди с раннего утра стоят в очередях, чтобы подать заявление на гражданство. А из-за плохого интернета никакой дистанционной записи в Бердянске нет.

- Понимаете, сейчас со старыми документами ничего нельзя сделать: ни переоформить машину, ни купить квартиру. Мы принимаем от людей бумаги, снимаем отпечатки пальцев, а через месяц-полтора из России привозят готовые документы, - рассказала мне паспортистка Снежана Усова.

Пенсионеры еще жалуются, что Киев вот-вот перестанет выплачивать пенсии. А без российского паспорта получить пенсию от Москвы, как говорят, будет невозможно.

Волонтеры в очередях раздают бесплатные номера «Комсомолки», издающиеся специально для Запорожской области. Тот случай, когда бумажные газеты с интересом читают даже вчерашние школьники.

- В городе живет под 100 тысяч человек. В день мы принимаем по 200-250 заявок на паспорта. Больше просто физически не успеваем! Я думаю, за полгода-год получится сделать документы всем желающим. Если ажиотаж не спадет. Плюс сейчас мы готовы открыть третий паспортный стол, - рассказал мне глава Бердянска Александр Сауленко.

…И РОССИЙСКИЕ НОМЕРА

Дорожная полиция Бердянска уже начала выдавать российские номера. Курортному городу присвоили региональный код 185. По остальной Запорожской области встречаются еще 182 и 184.

Знаки можно получить точно так же, как и обычно в России. Приходишь, подаешь заявление, ждешь, тебе выдают номера. На все про все уходит часа два. Главное отличие: старые украинские номера официально разрешено оставить. Да-да! То есть, машина может ездить и на одних, и на других знаках. С одними проще пересечь границу Украины, с другими – России.

У нынешней полиции Бердянска подвешенный статус. Да, людям уже привезли российскую форму. Над зданием ГИБДД развивается триколор. Но правоохранители не относятся ни к Украине, ни к России. Формально они сами по себе. Местные.

Дорожная полиция Бердянска начала выдавать российские номера. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Вместо прокуратуры – военная комендатура. Новые водительские права получить пока нельзя, потому что не проходят экзамены.

Состав полиции тоже сильно обновился.

- У нас сейчас только 30% сотрудников, которые работали при Украине. Остальные - новые. Я вообще закончил машиностроительный колледж. Но летом увидел объявление о наборе и решил пойти, - рассказал мне один из бердянских полицейских. - У нас каждый вечер курсы. Изучаем российские законы. Я не один такой. Ходят слухи, что нас позже отправят в Россию полноценно учиться. И еще должна быть аттестация, когда решат, кто годится, а кто нет. Но первым делом нужен референдум, чтобы точно решить, мы с Россией или как.

Кстати, набор желающих продолжается. Даже мне, пока я был на освобожденных территориях, пришли две СМС от Минюста ДНР: в одной предлагают работу, если есть юридическое образование. Во второй зовут на стажировку, если хочу стать нотариусом.

... И РЕФЕРЕНДУМ

Александр Сауленко в разговоре тет-а-тет сказал, что дата референдума о присоединении к России окончательно не определена. А из разговоров с людьми на улице я уловил, что главная цель голосования - закрепить принадлежность хоть к какой-то системе. В данном случае, к российской (между прочим, большинство из тех, с кем я говорил, намерены в бюллетене поставить «Да»). Тогда можно будет и законы официально перенять, и кодексы и вообще все правила работы государства.

Помешать волеизъявлению сможет только Киев. Недавно диверсанты взорвали один из избирательных участков. Но люди в Бердянске референдума ждут не меньше, чем новые власти. Ведь даже чеки магазины выбивать перестали, потому что не ясно, по каким правилам отчитываться перед налоговой (которой тоже нет).

В магазине Бердянска. Фото: Олег АДАМОВИЧ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПО-НОВОМУ

Зато с перестройкой образования тянуть не стали. Уже с 1 сентября и школы, и детсады перешли на российские стандарты. Детям привезли российские учебники, а малышне развивающие материалы на русском.

- Раньше шла принудительная украинизация. По закону учить можно было только на украинском языке. Из-за этого мы детям не могли даже читать многие сказки – они бы просто не поняли их смысл. Знания украинского не хватило бы, - рассказала заведующая детсадом в Бердянске Алина Кириленко.

Сейчас с детьми будут говорить на том языке, на котором им проще. Принудительно отказаться от украинского никого заставлять не будут. Хотя родители ребят постарше выбор уже сделали.

В детском садике Бердянска занятия - на русском. Фото: Олег АДАМОВИЧ

- Только в 12% школ останется украинский язык, - сообщила глава горотдела образования Галина Шадурина. – Родители сами голосовали: изучать предметы на украинском или нет. Мы сейчас, когда стали разбираться, нашли много ужасного в старой работе учителей. Например, в одном классе обнаружили стопку неправильных рефератов о Бандере и Шухевиче. Детей заставляли писать, что они герои.

На освобожденных территориях у слова «неправильный» появилось особое значение. Так дипломатично говорят о киевском национализме: «неправильные взгляды», «неправильная политика» и так далее.

ЖДЕМ ТУРИСТОВ ИЗ МОСКВЫ

Если властям в Бердянске для перехода на все российское нужно соблюсти формальности, то бизнес переключился почти моментально. Я зашел в супермаркет в центре города – половина водки там — уже подмосковная. И названия такие патриотичные: «Гжелка», «Царская охота»...

Заплатить можно и гривнами, и рублями. Курс - всего 1,5 рубля к 1 гривне. Хотя до спецоперации за рубль давали всего 10 украинских копеек. Но в последние месяцы на Украине безумная инфляция. А рубль - наоборот укрепляется и укрепляется.

Из-за одного местные огорчены по-настоящему. Туристический сезон в этом году провалился. Здесь же Азовское море, дешевые фрукты, лечебные грязи... Если обычно в конце августа — начале сентября на пляжах не протолкнуться, то сейчас людей почти нет.

- Вся надежда на следующий год, - признался мне Сауленко. - Лет 20 назад 60% отдыхающих у нас было из Москвы. И мы верим, что к следующему лету все утрясется, и к нам снова поедут российские туристы.

А пока местным обещают помочь продержаться. Бизнесу дадут льготы на уплату аренды. Плюс соцконтракт - каждый безработный сможет получить себе какую-нибудь должность в частной компании (это может быть и сфера услуг, и ЖКХ, и строительство). Работать он будет на коммерсанта, а зарплату станет платить государство. То есть, и бизнесу поддержка, и людям работа.

Даже такие условия многих устраивают. Жители города рассказывают об очередях на границе. На подконтрольные России территории из Украины каждый день пытается прорваться 1000-1500 машин. А встречный поток всего 200-300 авто. При этом, украинские пограничники беспардонно грабят этих людей. На взятки уходит по 3,5-4 тысячи гривен с женщины или ребенка. Это сопоставимо с минимальной месячной зарплатой в украинской глубинке. Мужчинам же придется отдать больше тысячи долларов, чтобы уехать из Украины! Официально им вообще запрещено покидать страну. Их поголовно мобилизуют на фронт. И люди от этого, конечно, в панике бегут.

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