Блокчейн на кончиках пальцев: компания «Атомайз» даст россиянам возможность покупать цифровые финансы

Фото: пресс-служба Интеррос

Для того чтобы наглядно показать, как будет происходить торговля цифровыми активами компания выбрала необычный формат, вместо традиционной для Восточного экономического форума сессии, Екатерина Фроловичева выбрал мастер-класс, в конце которого каждый участник получил возможность попробовать самостоятельную покупку активов.

Мастер-класс прошел в гостиной группы «Интерос», которая является партнером компании. Присутствующие смогли разобраться в тонкой науке цифровых активов и понять возможности современных сетевых тенденций.

Идея, которую представитель компании, донесла до собравшихся – простая покупка цифровых активов, драгоценных металлов и многого другого без посредников, нашла своих последователей среди участников мастер-класса.

Технологии «Атомайз», по словам гендиректора компании Екатерины Фроловичевой, позволяют юридическим лицам и всем гражданам России, независимо от дохода, вложить любую сумму в самые разные базовые активы, например, драгоценные металлы.

Платформа «Атомайз» построена на технологии блокчейн, которая гарантирует прозрачность и позволяет гражданам самостоятельно контролировать сделки без посредников.

«В ближайшем будущем мы видим распространение цифровых финансовых активов в разных сферах: цифровая ипотека, девелопмент, искусство», - отметила руководитель компании, отвечая на вопросы в гостиной «Интерроса».

Участники мастер-класса очень живо участвовали в мероприятии и с большим удовольствием буквально «заваливали» спикера вопросами. Очень живую дискуссию вызвал вопрос об интеграции технологии блокчейн в строительные проекты. После окончания мастер-класса участники продолжили общение в гостиной «Интерроса» несмотря на то, что мероприятие подошло к концу.

Справка: «Атомайз» - первая российская платформа, получившая от Банка России одобрение на выпуск цифровых активов и включенная в специальный реестр операторов. Создание подобной платформы стало возможно после принятия закона о цифровых финансовых активах, разработкой которого занималась в том числе и группа «Интеррос». Экосистема компании «Атомайз» была создана в 2019 году при поддержке инвесторов Global Palladium Fund и «Интеррос» Владимира Потанина. Несколько месяцев назад компания выпустила на своей площадке первый в России ЦФА на палладий и ряд других продуктов.