Европейский образ жизни накрывается медным тазом: помыться горячей водой — теперь роскошь

Газовое оружие России, о котором так долго говорил Запад, наконец заработало Фото: Shutterstock

«Европа пожинает то, что посеяла. Она сама виновата в проблемах, которые ей грозят предстоящей зимой» — это слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Который мудро не стал вводить никаких санкций против России, и теперь никаких проблем с энергетикой у него нет.

И что же получается, Эрдоган умнее всех остальных европейских лидеров? Они ведь знали все последствия, но почему-то решили, что обойдутся без энергоносителей из России. Даже в самоуверенном запале заявляли, что от этого пострадает только российская экономика. Потому что против нее будет применено более грозное оружие: западные банки, валюта - доллары, евро, фунты, элитная парфюмерия и даже… жизненно необходимые человеку бутерброды из Макдональдса.

Но их оружие против нас сработало плохо. А наше бьет им прямо под дых. Уж как Польша до недавнего времени хвалилась, что подземные газовые хранилища у нее - под самое горлышко, никаких проблем! Ведь, демонстративно отказавшись от газа из России, они покупали тот же российский газ у Германии и считали, что умнее всех. И вдруг такое: «За последние несколько десятков часов такая лавина отчаянных сообщений: «Сделайте что-нибудь, потому что мы действительно не выживем...» Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов». Это не комментарий российского эксперта на одном из ток-шоу в Москве, а слова бывшего премьер-министра Польши и лидера оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска. Он отжег такое потому, что, по его же словам, ситуация на рынке газа в Польше является драматической и «выходит за рамки воображения».

Газовые страсти разгорелись, - или, точнее, разбушевались, раз газа-то и нет? - по всей Европе. В Польше став драмой, по словам ее экс-премьера, а в Англии - почти бурлеском. Британское телешоу ITV, как сообщила газета Independent, предложило зрителям поучаствовать в игре Spin to Win (аналог «Поля чудес»), сделав одним из главных призов… оплату счетов за энергию. Уж слишком кусачими стали цены за электричество. И ведь какая плодотворная идея! В будущем можно предложить покрутить барабан за право, скажем, бесплатно помыться горячей водой. Или за оплаченный абонемент на персональную электрогрелку. Да и рулоны туалетной бумаги тоже можно скоро в призы записать.

«Грешно смеяться над больными людьми…». Кто ж будет спорить, конечно, их жалко. Но подумать ведь могли, прежде чем намыливаться: а воды-то хватит, чтобы пену смыть? Вот и оказались, как известный герой на лестничной клетке - все в мыле и голые. А дверь в Россию захлопнулась. И при этом еще спрашивают: как же это все могло случиться? Ведь медным тазом должны были накрыться не мы, а русские…

Между прочим, в Германии накрыться, точнее, закрыться должны были все АЭС. Это было решено еще в 2011-м при канцлере Меркель, когда немцы очень испугались ядерной энергетики после трагедии на японской Фукусиме. Но сегодня этот страх пересилил новый - остаться зимой вообще без электричества, раз газовая генерация загибается из-за отсутствия российского газа. И министр экономики ФРГ, между прочим, от партии «зеленых», то есть ярый ненавистник «мирного атома», Роберт Хабек вчера объявил, что две электростанции, которые планировали вывести из строя в ближайшее время, останутся работать в «дежурном режиме». То есть, если электричества стране будет остро не хватать, то их быстренько раскочегарят, чтобы бюргеры совсем уж не загнулись от холода, а лампочки не погасли. Но при этом «зеленый» министр твердо заверил: никакого пересмотра принципиального отказа от ядерной энергетики не будет. Вот пройдет зима, даст бог выживем, и тут же ее прихлопнем…

Интересно посмотреть на происходящее глазами бескомпромиссных борцов за экологию. Вот знаменитая Грета Тунберг, про которую уже начали как-то подзабывать - может, подросла и поумнела? - громко заявила от имени всех «зеленых», что мир опять стоит на грани гибели. Казалось бы, это и так очевидно. Однако беда придет вовсе не от нехватки проклятых углеводородов, а от сжигания лесов! Ни в коем случае нельзя топить дровами, потому что при этом знаете, сколько углекислого газа в атмосферу попадает? А новые леса, которые сажают вместо вырубаемых, смогут в полной мере поглощать этот газ только лет через 50-80, когда вырастут. Так что всем, кто думает зимой греться дровами - не сметь этого делать! Ради чистой Земли, чесслово.

Не напоминает ли это ситуацию, когда всем уже ясно, что «Титаник» идет ко дну, а по его палубе бегает заполошный юнга и кричит: «Караул! Беда! У нас же борта не той краской покрашены»…