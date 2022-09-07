Привычка жить без никотина

Одержи верх над никотиновой зависимостью - это поможет сохранить здоровье, молодость и красоту. Фото: Shutterstock

А вы знаете, что российское антитабачное законодательство одно из самых строгих в мире? В 2013 году в нашей стране был принят Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Государство ввело полный запрет курения во всех закрытых общественных местах, запрет на рекламу табачной продукции, ограничение в продаже и, наверное, одну из самых наглядных мер - предупредительные страшилки для курильщиков на пачках, демонстрирующие разрушительное действие курения на организм.

30 октября 2020 года в силу вступили поправки к этому закону, которые приравняли электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачным изделиям. Поэтому их теперь также нельзя курить в общественных местах. Со стороны государства не только предпринимаются запретительные меры, но и многое делается в части просвещения и воспитания здоровых привычек. В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» поддерживается и развивается официальный ресурс Минздрава России - портал takzdorovo.ru, на котором можно узнать все о здоровом образе жизни. При Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины работает Национальная школа отказа от курения. По всей стране заработали центры здоровья, в которых можно один раз в год пройти бесплатное обследование по полису ОМС и получить индивидуальные рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек.

Результаты этих мер налицо - в фактах и цифрах. В 2021 году больше 6,5% курильщиков отказались от зависимости. Всего потребление табака в стране снизилось с 39,5% в 2009 году до 20,3% в 2021 году.

- С 2009 года по настоящее время распространенность курения сократилась на 46%, - говорит директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина. - Каждый, кто хочет отказаться от зависимости, может обратиться в центры здоровья и кабинеты медицинской помощи по отказу от курения и получить необходимую помощь специалистов. Тем не менее, хотя многие шаги сделаны как в сторону ограничений, так и в направлении поддержки тех, кто хочет бросить курить, до сих пор в мире нет ни одной страны, где бы люди отказались от никотиновой зависимости полностью. Дальнейшее снижение ее распространенности в нашей стране входит в число приоритетных задач национального проекта «Демография».

БРОСАТЬ КУРИТЬ ЛЕГЧЕ ВМЕСТЕ

Бросать курить в одиночку сложно. Тут не обойтись без поддержки специалистов и собратьев по намерению. Вероника Климович, медицинский психолог Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» - ведущий специалист Национальной школы по отказу от курения, работает с зависимостями уже 28 лет.

Никотиновая зависимость с переходом на электронную сигарету не исчезает. Фото: Shutterstock

- Чаще всего люди курят не задумываясь, - говорит Вероника Климович. - Другие же могут сказать, что курят за компанию, и это очень распространенная мотивация, почему человек курит. Кто-то говорит, что сигарета помогает сосредоточиться, не нервничать, курение дает успокоение и расслабление. На вопрос «Почему хочу бросить курить?» пациенты часто говорят о том, что у них все меньше возможности покурить, ограничения на работе, в ресторанах, курение не нравится жене. Однако эти внешние мотивы действуют очень ограниченно, если человек сам не осознает необходимости отказа от курения. На стадии, когда курение переходит из психологической зависимости в химическую, человеку уже, как правило, ничего не нравится в курении, но не дымить он не может. Становится зависимым от никотина и приносит ему в жертву годы своей активной и счастливой жизни. Избавиться от никотиновой зависимости помогает не только работа с психологом на осознавание своих истинных потребностей и тренировку навыков здоровой жизни, не только специально подобранные с врачом препараты, которые помогут преодолеть тягу к никотину, но и поддержка сообщества. Быть на связи и получать полезные рекомендации, а также знакомиться с личным опытом тех, кто бросает курить прямо сейчас, можно в телеграм-канале «Давай бросать» или в одноименном сообществе ВКонтакте. Сообщество бросающих курить насчитывает уже больше 50 тысяч человек. При поддержке национального проекта «Демография» среди участников проходят марафоны по отказу от курения. Во время такого марафона каждый желающий за две недели может узнать о том, что происходит с нашим организмом при отказе от курения, познакомиться с полезными дыхательными техниками и подобрать способы бросить курить, которые помогут именно ему.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ БЕЗОПАСНЕЕ ОБЫЧНЫХ?

Основной аргумент производителей электронных сигарет в пользу их безопасности - парение менее вредно, чем классическое курение. Якобы при парении не выделяются тысячи канцерогенов и химикатов, которые напрямую отправляются в глотку и легкие курильщика. Однако это миф, к тому же никотиновая зависимость с переходом на электронную сигарету не исчезает.

- Аэрозоли, кроме никотина, содержат токсичные вещества, формальдегид, тяжелые металлы. Уровни содержания некоторых металлов, таких как никель и хром, в паре электронной сигареты выше, чем в табачном дыме, - предупреждает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. В среде подростков и молодежи, пристрастившихся к вейпам, даже зародилась новая болезнь. Среди симптомов - повышение температуры, озноб и резкая потеря в весе (85% заболевших), одышка, боли в груди, кашель (95%), проявление болезни желудочно-кишечного тракта (77%), тахикардия (55%). И это притом что средний возраст пострадавших от вейпов - около 20 лет.

Есть и другая скрытая опасность этих «гаджетов для курения». Медики связывают отдельные вспышки туберкулеза и заражения коронавирусом среди молодежи с модой на курение кальянов и вейпов. Вейпы стоят дорого, поэтому подростки часто передают их друг другу, как результат - вспышки распространения инфекций.