Звезды на кинопремьере: Ревва вернулся в Россию, а Киркоров объявил себя нашим Майклом Джексоном

Александр Ревва с женой Анжеликой впервые появились на публике за последние полгода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Ирония судьбы в Голливуде", которую поклонники советского кинохита разнесли в пух и прах задолго до премьеры, наконец выходит на экраны. Причем в российских кинотеатрах комедия Марюса Вайсберга появится на день раньше, чем в американских: 8 сентября. А первыми по традиции ленту оценили знаменитости: вечером понедельника "Художественный" сиял блеском страз и заливался игристым, словно впереди не рабочая неделя, а сплошь выходные. Вот они, тяжелые звездные будни!

Эвелина Бледанс и Артур Цветков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ну что, ждем Киркорова, - скептически шутили между собой репортеры на красной дорожке. Мол, знаем мы этот фокус организаторов: заявить гостей-"тяжеловесов", чтобы согнать побольше камер, а после развести руками - "ну вы же знаете этих ветреных звёзд". Однако, на этот раз все оказалось честно: на премьеру Вайсберга, который дружит с половиной шоу-бизнеса и с удовольствием снимает их в собственных проектах, пришли самые сливки светской тусовки: Филипп Киркоров, Глюкоза, Александр Ревва, Гарик Харламов, Алена Водонаев, Эвелина Бледанс, Алика Смехова, Юля Ковальчук...

Филипп Киркоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гарик Харламов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так, певица Глюкоза появилась на дорожке со всем семейством: мужем Александром Чистяковым и дочками Верой и Лидой. Последняя - протестный 15-летний подросток с цветными волосами - недавно прогремела в новостях: якобы Лида хочет сменить пол и просит называть ее мужским именем Рэй. Оказалось, это не так: девушка в платье, перчатках и на шпильках всем своим видом излучала женственность и произвела настоящий фурор среди светских хроникеров.

Певица Глюкоза с дочками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муж Глюкозы Александр Чистяков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не меньший ажиотаж вызвало и появление Александра Реввы с женой Анжеликой. Последние полгода комик не показывался на публике, не выпускал хитов и якобы вообще эмигрировал в Испанию, высказав протест спецоперации. Но, судя по всему, его сиеста окончена: укутавшись в куртку из кожи питона, Ревва вернулся и свыкается с серыми московскими буднями.

- Да уж, погодка так себе, зато на сердце у меня тепло, - признался артист.

- А вы насовсем вернулись? Говорили, что вы переехали в Испанию, - поинтересовался сайт kp.ru.

- Не верьте, это всё слухи! - категорично обрубил шоумен и поспешил ретироваться от неудобных вопросов.

Филипп Киркоров и Яна Расковалова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот Филипп Киркоров в этот вечер был сама радушность: играл в ладошки с Гариком Харламовым, обнимался с дизайнером Яной Расковаловой да хвастался обновками, сплошь усыпанными логотипами.

- Это всё стоит, как вся презентация сегодняшняя! - объявил поп-король, проведя рукой с головы до ног. - Всё новое, последняя коллекция. А как же еще: появишься в одном и том же второй раз, вы сразу напишите: "У Киркорова деньги кончились!". Но даже когда у меня не было денег, я ни разу не дал этого понять: ездил на дорогих лимузинах, летал на самолётах со своими портретами. И мне не стыдно: в каждой стране должен быть свой Майкл Джексон. Да, это тяжелая миссия. Тяжела шапка Мономаха...

Алена Водонаева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, самая тяжелая миссия оказалась все-таки у режиссера Марюса Вайсберга. Свою новую комедию он снимал в Бостоне, пригласив на главную роль Эмму Робертс - племянницу той самой "красотки" Джулии. Шедевр Рязанова пришлось перевернуть с ног на голову, чтобы адаптировать под заокеанские реалии: из картины пропала легендарная заливная рыба (американцы так и не поняли эту русскую диковинку), "пропаганду пьянства" категорически вырезали, а чтобы не обидеть никакие меньшинства, в кадр добавили актеров-азиатов, темнокожих и даже однополую пару. Это и разозлило российских зрителей еще во время съемок.

Гости премьеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сегодняшняя повестка мешает кинематографу работать, - признался Вайсберг на премьере. - Политкорректность сковывает людей. Не все могут высказываться, не все финансируется...

В итоге, чтобы не раздражать наших зрителей, режиссер попросил считать его картину самостоятельным продуктом.

- Это не ремейк советской картины, наша комедия не имеет никакого отношения к ленте Эльдара Рязанова. Просто два этих фильма основаны на одной сюжетной завязке, на одном сюжетном повороте... - пытался убедить зрителей Марюс, стоя на фоне постера "Ирония судьбы в Голливуде".

Марюс Вайсберг с женой и сыном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, единственная, по мнению Вайсберга, схожесть заключается в типовой застройке, которой много и в России, и в США. Мол, именно это и подтолкнуло режиссера снять фильм в американских реалиях, где вполне можно ненароком заблудиться.

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