Владимир Путин проводит совещание с модераторами ключевых сессий ВЭФ 6 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 6 сентября 2022, проводит встречу в режиме видеоконференции с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

В среду, 7 сентября, российский президент выступит с речью на ВЭФ. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в своем выступлении на Восточном экономическом форуме глава государства собирается дать оценку развитию экономики России на данном этапе, а также сделает особый акцент на развитии Дальнего Востока. Официальный представитель Кремля также сообщил, что в ходе пленарной сессии с участием Путина не будет разговора о мобилизации.

Напомним, ежегодный Восточный экономический форум проводится с 2015 года для поддержки экономического развития Дальнего Востока, а также расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября.