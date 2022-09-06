Мойщик остановок выдал себя за миллионера и очаровал 30 девушек

В реалити-шоу «Мистер Х» на «Пятнице!» поставили социальный эксперимент. Фото: «Пятница!»

Обычно в шоу типа «Холостяка» на роль главного героя зовут знаменитость или на худой конец видного бизнесмена. А на канале «Пятница!» решили сломать шаблоны и пригласили человека рабочей профессии – летчика в отставке, а ныне простого мойщика остановочных павильонов Игоря из Амурской области. Правда, 30 девушкам об этом не сказали. Для них он – миллионер, лакомый кусок. Среди тех, кто готов биться за его сердце, психолог, бизнесвумен, учительница, тренер по плаванию, певица, тату-мастер и другие. И вся соль в том, как они отреагируют, когда будут узнавать, что Игорь – не тот, за кого себя выдает. Выберут они любовь или деньги?

Чтобы правдоподобно пускать пыль в глаза, мужчине пришлось постараться, а создателям программы - раскошелиться. Фото: «Пятница!»

Чтобы правдоподобно пускать пыль в глаза, мужчине пришлось постараться, а создателям программы - раскошелиться. Игорю купили дорогой костюм, поставили белоснежные виниры, научили есть устриц и непринужденно водить роскошное авто.

Ведущим «Мистера Х» стал блогер Роман Каграманов – он будет держать Игоря в курсе всего, что говорят девушки за его спиной.

Идея, безусловно, любопытная, но только если это будет действительно реалити-шоу с неподдельными эмоциями участников, а не его имитация по сценарию, когда все только делают вид, что не знают, что к чему. Фото: «Пятница!»

Идея, безусловно, любопытная, но только если это будет действительно реалити-шоу с неподдельными эмоциями участников, а не его имитация по сценарию, когда все только делают вид, что не знают, что к чему. Оценить, насколько увлекательным получилось зрелище, можно на канале «Пятница!» - шоу стартует во вторник, 6 сентября, в 19.00.