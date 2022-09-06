Минобороны: Зеленский за сутки 15 раз обстрелял Запорожскую АЭС

Разбитые стекла Шестого энергоблока Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Как стало известно мощность Запорожской АЖС решили снизить после очередного украинского обстрела. По решению властей региона, она будет работать для обеспечения лишь местных жителей. Причиной тому киевский режим, что продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом заявили в Минобороны России.

- В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции. Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй – в район перехода между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2, - сообщил журналистам на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что «огонь велся с украинских позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области». После ударов ответным огнем российской артиллерии артиллерийские подразделения ВСУ были подавлены.

И только благодаря работе российской разведки и артиллерии радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в нормальной. Бьют украинские националисты не только по АЭС - активно обстреливают из американских «HIMARS» Каховскую ГЭС.

Вооруженные подразделения Украины продолжают свои попытки атаковать и на других рубежах. Особенно активничают на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Однако, все их попытки лишь привлекают внимание ВКС России, ракетные войска и артиллерию. Наши бойцы наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ: по данным Минобороны всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 6 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210-ти военнослужащих. А в районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.

Фото: Министерство обороны РФ

«Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», - заявил представитель Минобороны.

Как ранее сообщала KP.RU, командиры ВСУ пишут рапорта, где жалуются в СБУ и генпрокурору о «неэффективности командования своего подразделения», о том, что «на позициях его подразделения ждала смерть и смертельные ранения», что «контуженным приходилось находиться на позициях, а подкрепления все не было»…

«В районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении», - перечислил направления ударов Конашенков.

Также поступают сообщения об огромных потерях, что понесли вооруженные подразделения Украины на Северодонецком и Лисичанском направлениях. На ряде рубежей от формирований остались разрозненные отряды украинских националистов, что лишены связи и тылового обеспечения.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки уничтожено: три Су-25 воздушных сил Украины, пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», три пункта управления ВСУ, пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовск Донецкой народной республики с 250 военнослужащими и 10 единицами бронетехники, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161-м районе.

Средствами ПВО за сутки сбиты 12 беспилотников, баллистическая ракета «Точка-У» , 11 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США в районе Каховской ГЭС.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

290 - самолетов

152 - вертолета

1889 - беспилотных летательных аппаратов

373 - зенитных ракетных комплекса

4845 - танков и других боевых бронированных машин

825 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3369 - орудий полевой артиллерии и минометов

5343 - единицы специальной военной автомобильной техники