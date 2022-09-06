«Виталина забрала все имущество Джигарханяна. Работать она не стремилась»: исповедь Прохора Шаляпина – о богатой невесте, смерти жены и близости со старушками

Прохор Шаляпин рассказал, что рядом с экс-женой Армена Джигарханяна был как паж. Пианистка Виталина мнила себя королевой. Фото: СОЦСЕТИ

Этой осенью певцу Прохору Шаляпину исполнится 39 лет, а за его плечами несколько романов с женщинами, которые гораздо старше его. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных стал известным после участия в телеконкурсе «Фабрика звезд» в 2006 год. Талантливый и харизматичный юноша с творческим псевдонимом Прохор Шаляпин тогда стал финалистом. Прохор и сейчас поет, выступает, но внимание массовой аудитории привлекает своей насыщенной событиями личной жизнью.

Прохор Шаляпин решился на новые откровения – настоящую исповедь о самых пикантных и трагичных моментах жизни. Исповедь Прохора Шаляпина доступна для бесплатного просмотра на видеоплатформе PREMIER. Мы приводим несколько особенно личных моментов, о которых раньше Прохор Шаляпин не рассказывал.

О первом сексе

Прохор Шаляпин рассказал, что ему совсем не весело, когда его имя ассоциируют с пожилыми женщинами. Теперь все кому не лень иронизируют над «бедным Прохором»: а он и на самом деле давно стал любимцем женщин в возрасте. Тяга к дамам зрелого возраста у артиста не случайна. Оказывается в 14 лет у Прохора случился первый сексуальный опыт с женщиной, которой было чуть больше 50 лет. Шаляпин пришел в гости к другу, а того не оказалось дома: «Там была бабушка моего друга, она была немного выпившая и меня совратила. У нас случился сексуальный контакт. От нее пахло сексом, желанием, вот и не устоял. Не могу сказать, что давал согласие. Все произошло на инстинктивном уровне. Это был выбор этой женщины, которому я не смог противостоять. Я не оправдываю эту женщину: надо уметь держать себя в руках… Нельзя сказать, что я получил психологическую травму — я получил удовольствие...»

С тех пор Прохор перестал ходить к этому другу в гости, с его бабушкой больше не виделся. В 15 лет парень уехал из Волгограда учиться в Москву. Однако первый опыт отразился на нынешних предпочтениях певца – ему давно нравятся женщины старше 40 лет. Прохор утверждает: «Это - мой фетиш. Но я не геронтофил! Мне приятно общаться с женщинами постарше — у многих сексуальность раскрывается после 40 лет». Шаляпин говорит, что совсем пожилые женщины ему не нравятся – он поклонник ухоженных дам в возрасте: «чуть-чуть постарше».

О женщинах

У Прохора было несколько публичных романов с возрастными женщинами. Самый громкий – с Ларисой Копенкиной, которую публика почему-то записала в миллионерши: на самом деле женщина работала на хорошей должности в агентстве элитной недвижимости. Шаляпин говорит: «Лариса очень яркая, я по-своему люблю ее до сих пор. Она не обладала этими мифическими миллионами. Лариса обеспеченная москвичка, но она никогда меня не содержала». На других обеспеченных женщинах Шаляпин тоже не нажился– квартиру в Москве и земельный участок в Подмосковье купил на собственные заработанные средства: откладывал гонорары за ток-шоу, концерты, рекламу.

Еще одни громкие отношения у Шаляпина были с экс-женой народного артиста Армена Джигарханяна. Прохор познакомился с Виталиной Цымбалюк-Романовской за кулисами на съемках ток-шоу. Подружились, но отношения не сохранили – хотя успели вдвоем снятся в десятках передач. Шаляпин иронизирует: «Была в моей жизни великая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Я к ней сильно прикипел, проникся. Вообще изначально я ее пожалел: шла такая травля на нее…» Шаляпин думал, что будет защитой и опорой для хрупкой блондинки, а оказалось, что она сама умеет за себя постоять: «Виталина сама кого хочешь защитит: и по мне она проехалась. Поливала меня грязью. К примеру: мол, я могу поехать и купить кофту на Дубровку. Я не стесняюсь: да, могу пойти на рынок и купить полотенце или футболку на один раз! А для Виталины это чуть ли не позор! Главная причина, по которой мы перестали с Виталиной общаться - разные взгляды на жизнь. Я простой человек. Виталина была королева – я при ней был паж. Работать она не особо стремилась. Ведь Виталина не для работы создана. Выспаться, прихорошиться, платья купить в ЦУМе… На меня всегда давила ситуация, что ей не могут простить Армен Борисовича (Виталина – бывшая жена Армена Джигарханяна - прим. Ред.). В итоге она забрала его квартиру и все имущество. Назвать ее не меркантильной я не могу…»

Прохор с женой Татьяной, которая умерла из-за запущенного ковида. Фото: СОЦСЕТИ

О жене Татьяне Дэвис

Год назад в жизни Прохора Шаляпина случилась трагедия. В Лас-Вегасе он сыграл свадьбу с канадской бизнесвумен Татьяной Дэвис, а спустя несколько недель она умерла из-за осложнений после тяжелой формы ковида. Все случилось из-за того, что было упущено время – неделю Татьяна лечилась дома, несмотря на температуру ходила в спортзал и отказывалась от вызова врачей. Прохор говорит: «Таня любила уколы красоты, делала липосакцию. Это все подкосило ее иммунитет. Неделю мы упустили… Я мерил ей сатурацию, уже был низкий уровень кислорода, у нее посинели губы… она была в предсмертном состоянии. Но хотела дома победить болезнь. Я вызвал 911, Таню забрали в госпиталь. Через восемь дней после свадьбы я видел Татьяну последний раз… Она ушла из жизни 25 сентября 2021 года».

Прохор не стал претендовать на состояние богатой жены – хотя некоторые адвокаты советовали это сделать, Шаляпин все оставил родителям женщины. Сейчас Прохор переписывается с мамой и папой Татьяны – постоянно вспоминают ее.