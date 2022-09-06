«Алкоголь вам враг!»: депутаты хотят победить пьянство с помощью новых надписей и красной рамочки

Екатеринбург. Участник городского марафона бежит мимо остановки с пьяными мужчинами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы еще мало читали о том, что алкоголь — это не всегда хорошо, скоро вам об этом напомнят в очередной раз. Группа депутатов под руководством председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого подготовила законопроект с новыми требованиями к этикетке для спиртных напитков. По мнению авторов документа, нынешняя этикетка в свете борьбы за здоровый образ жизни недостаточно хороша — нужно, чтобы она стала «говорящей».

Тем, кто давно уже не читает этикеток на бутылках, напомним: предупреждение «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» там есть, причем крупным шрифтом. Как и то, что спиртное вредит детям, беременным и т. п. О чем же еще нам должна «говорить» бутылка?

Во-первых, предлагается добавить фразу «Алкоголь Вам враг!». Так сказать, для тупых, а то недостаточно доходчиво. Во-вторых, все предупреждения о вреде для конкретных категорий граждан (дети, беременные, водители и прочие) должны быть в красной рамочке на белом фоне и занимать не менее 20% этикетки или упаковки. А еще могут появиться пиктограммы — «говорящие» картинки на тему этих самых предупреждений. Их предлагается утвердить Минздраву.

Мнения на счет предполагаемых новшеств высказываются разные. В частности, есть угроза, что на винной этикетке действительно важную для потребителей информацию о напитке в итоге придется печатать мелким нечитаемым шрифтом — чтобы уместить в нужном объеме «говорящие» банальности.

С другой стороны, опросы показывают, что за время, когда на пачках сигарет у нас стали печатать «веселые картинки» с полумертвыми легкими и прочими страшилками, число курильщиков в стране сократилось. По данным ВЦИОМ, в 2013 году, когда стартовала кампания по оформлению пачек сигарет страшными картинками, доля курящих у нас составляла 41%, сейчас — 33%. Правда, некоторые эксперты считают, что такой прогресс достигнут вовсе за счет других факторов — роста стоимости табака, запрета на курение в общественных местах (который, в отличие от надписей и картинок на этикетках, доставляет реальные неудобства) да и просто моды на здоровый образ жизни.

Помню рассказ приятеля о том, что с появлением на пачках сигарет картинок он стал чаще их покупать. Просто любопытно было, какая иллюстрация будет на новой пачке. Соответственно, и курить стал больше.

-К любым предупреждающим надписям и картинкам человек быстро привыкает. И через какое -то время перестает их замечать, глаз замыливается, - утверждает психолог Максим Свиридов. - Это не очень эффективный способ убедить кого-то перестать что-то делать.

-Даже не хочу эту тему с алкогольными этикетками комментировать, это вечная тема для пиара — и ничего более, - сообщил «КП» руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.

Кстати, если верить данным Росалкогольрегулирования, в 2019-2021 годах розничные продажи алкоголя в России были на уровне, лишь чуть-чуть превышающем 6 литров чистого спирта на человека в год. Вместе с нелегальным спиртным, по оценкам, получается порядка 9 литров. Для нашей страны это достижение — когда-то было 18 литров на душу. Правда, треть крепкого алкоголя у нас — это контрафакт и нелегальное производство. И именно этот сектор — самый опасный для здоровья нации. Но производители самогона депутатов не слушают и предупреждения со страшными картинками на свою продукцию явно клеить не будут.