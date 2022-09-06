Дмитрий Песков: «Если мы не будем говорить с детьми, то за нас это сделают другие»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: REUTERS

«Общество поддерживает президента»

Можно говорить только о консолидации. Абсолютное большинство нашей страны поддерживают решение главнокомандующего и президента. Поддерживают, болеют душой, по зову сердца идут на помощь людям, которые живут в ДНР и ЛНР. И этот процесс только набирает обороты.

Будет ли встреча Путина с Зеленским

Здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне. Об этом пока речи не идет.

Что с Донбассом

Планы по развитию обширные - стройка ведется, вводятся новые объекты, предпринимаются усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения (водопроводы, энергоснабжение, социальные объекты). Там работают много-много тысяч людей. Это будет продолжаться. Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится.

Кто виноват в газовом кризисе Европы

Осталась одна рабочая турбина. Нужно сервисное обслуживание, но оно невозможно. Ответственность за невозможность поставок газа, за то, что работает с грехом пополам только одна турбина, лежит целиком и полностью на тех странах, которые ввели санкции.

Сафронов может просить о помиловании

Могу лишь констатировать, что по закону, есть право подавать апелляцию. И у каждого осужденного есть право просить о помиловании. Но обязательным условием этого является признание своей вины. Если я не ошибаюсь, Сафронов так и не признал свою вину.

Мобилизации не будет

Я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал

При Лиз Трасс отношения с Британией наладятся?

Я думаю, что в той ситуации, в которой сейчас находятся российско-британские отношения, можно надеяться только на одно - что не будет хуже. Можно судить по тем заявлениям, которые она делала - ничего хорошего она про нас не говорила. С большой долей уверенности можно предположить, что особо ничего не поменяется

«Запад давит»

Мы столкнулись с абсолютно беспрецедентным давлением в адрес нашей страны, которое, наверное, таким концентрированным не было никогда. Условия существования требуют от нас непростых и резких ответных действий. Должны ли они быть зеркальными? Не обязательно. Мы не должны стрелять себе в ногу.

Дети профанации не потерпят

Если мы и наше государство не будет говорить с нашими детьми, с ними будет говорить другое государство. Этого допустить мы не можем. Может ли это превратиться в профанацию? Где-то наверняка может. Но это работать не будет. Делать что-то для галочки - бесполезно

О Личном

У нас живет много украинцев, у меня жена практически украинка, и ее друзья детства на Украине и вот с ними у нее испортились отношения. И она безумно переживает из-за этого. Но это цена, которую нам надо заплатить, чтобы обезопасить подрастающее поколение.