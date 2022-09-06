У Зеленского не осталось иных способов борьбы, кроме террора

В Бердянске взорвали машину коменданта города Артема Бардина. Фото: социальные сети

Новый день – новый теракт. В Бердянске взорвали машину коменданта города Артема Бардина. Взорвали, судя по всему, на стоянке, когда Бардин сел в нее, чтобы куда-то ехать. Сам комендант госпитализирован в тяжелом состоянии, и сейчас за его жизнь борются врачи. Как рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, после взрыва была еще и перестрелка, а в местной администрации заявили, что повреждения при взрыве получили еще три соседних автомобиля, в которых, по счастью, никого не было.

Понятно, что это теракт, и что этот теракт был заготовлен в Киеве. Украинские осведомленные источники пишут, что еще в конце июня в Офисе президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского прошло совещание, на котором ГУР и СБУ отчитались о методике "контролируемого" террора, как основного метода борьбы с новыми властями на освобожденных от киевского режима территориях Незалежной. Глава Главного управления разведки Минобооны Украины Кирилл Буданов был там основным докладчиком, и Зеленский одобрил эту тактику диверсионной войны.

И это лишний раз показывает, что никаких серьезных надежд на захват Херсона и какие-то крупные успехи в ходе нынешнего "наступления" на юге Незалежной в реальности в Киеве никто не питает. И не ожидает даже мало-мальски достойных результатов, которые могли бы оправдать "контрнаступные" потери в тысячи человек.

Тревожные для Зеленского сигналы стали с освобожденных территорий стали поступать еще в начале лета. Выплаты населению со стороны России, снабжение продовольствием, строительно-ремонтные работы привели к тому, что не только население, но и местные элиты стали переходить на сторону Москвы. И как бы ни старались на Банковой убедить украинцев, что там все плохо, нет еды, работы, денег, на самом деле все прекрасно видят разницу между тем, как начинают жить люди на освобожденных территория, и во что окончательно проваливается Украина. И всем становится понятно, что замерзать и голодать украинцы будут, но на подконтрольных Киеву территориях.

На том совещании как раз было принято решение активизировать теракты против представителей местных гражданских властей, чтобы запугать живущее там население. Задача максимально "сделать эти регионы опасными для жизни, не давать им развиваться, чтобы после заявлять, что там нет жизни для людей, там всё плохо".

К режиму охраны представителей новой власти, на которых объявлена настоящая охота, вопросов много. Десятки методик, сотни практических навыков – как будто все это некая терра инкогнита. Но каждый подобный подрыв, обстрел, диверсия против местных, против мирных, работающих для того, чтобы население вернулось к спокойной жизни свидетельствует лишь о приближении агонии украинской власти и бессилии самого Зеленского.