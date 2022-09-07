Из блогера в ведущего: YAPPY и «Матч ТВ» подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети

Телеканал «Матч ТВ» и российская социальная сеть вертикальных видео YAPPY подвели итоги конкурса #yappyнаматче, который стартовал в конце июля. Двоих победителей определили амбассадор YAPPY, актриса Анна Хилькевич совместно с телеканалом. Преподаватель физики и девушка-блогер вышли в эфир наравне с профессионалами жанра — они сняли свои репортажи с футбольного матча и показали их на всю страну.

Как это было: #yappyнаматче

Конкурс от «Матч ТВ» прошел при поддержке российской соцсети YAPPY — именно на этой площадке было решено искать телеведущего, который на один день сможет приковать к себе внимание телезрителей федерального канала. Сначала участникам предложили показать, как они занимаются спортом и произносят скороговорку одновременно. Видео нужно было выложить в свой YAPPY-аккаунт под хештегом #yappyнаматче, а также подписаться на аккаунт «Матч ТВ».

Конкурсные ролики составили большую видеоподборку. 30 финалистов определили «лайки». Авторы наиболее популярных видео получили заключительное задание — прокомментировать финал легендарного баскетбольного матча между СССР и США во время Олимпийских Игр 1972 года.

Итоги конкурса

Результатом коллаборации двух площадок стал День YAPPY на «Матч ТВ». В эфир наравне с другими телеведущими вышли пользователи соцсети — победители конкурса #yappyнаматче. Их выбрали на минувшей неделе, лучше всех с финальным заданием справились Владислав Шевцов и Елена Терновая.

Владислав Шевцов — сотрудник РАН и преподаватель физики в МГУ. Он уже ведет свой блог, но о физике — мечтает популяризировать эту сложную науку среди молодежи. И даже снимая видео для конкурса, Владислав не забыл о любимом деле.

«Я хотел выбрать необычное упражнение и скороговорку, которой ни у кого не было. Я тянул штангу, так как занимаюсь в тренажерном зале. Скороговорка же пришла в голову из физики — это школьный стишок, который помогает запомнить закон Архимеда про выталкивающую силу в жидкостях и газах», — рассказывает Владислав.

Елена Терновая в блогинге тоже не новичок — снимает комедийные ролики, скетчи со своей собакой, влоги из путешествий. Елена — одна из самых первых участниц конкурса. Узнав о нем из аккаунта «Матч ТВ», девушка, недолго думая, сняла видео — и это сработало.

«Я сняла видео на баскетбольной площадке во дворе, рассказала любимую скороговорку «Как на горке, на пригорке стоят 33 Егорки». Думаю, многие искали идеи, просматривали конкурентов — так мой ролик набрал большое количество просмотров», — рассуждает девушка.

Елена уверена: в жизни можно добиться всего, чего захочешь, исполнить любую мечту. Одно из ее желаний — стать ведущей шоу — уже начало сбываться.

30 августа на телеканале «Матч ТВ» прошел День YAPPY. С самого утра ведущие программы «Все на Матч!» подогревали интерес к дебютантам. Вскоре Владислав и Елена и сами появились в студии. Они заменили настоящих телеведущих — провели часть программы самостоятельно и представили миллионам телезрителей свой вертикальный репортаж с матча Российской Премьер-Лиги.

День YAPPY на «Матч ТВ» продолжился — творчество блогеров повторяли в эфире, причем свою славу получили не только победители. На Матч ТВ также состоялся релиз новой видеоподборки, посвящённой футболу. Такие подборки в YAPPY собраны из лучших тематических пользовательских видео.

«Диджитал и ТВ-эфир все больше проникают друг в друга. Мы провели замечательный конкурс, сподвигли людей заниматься спортом, речью, снимать видео. Победили симпатичные ребята, которым, я уверен, это придаст импульс и в блогерстве, и в журналистике, если они захотят. Уверен, это далеко не последнее наше взаимодействие с YAPPY!», — прокомментировал Илья Кузнецов, директор Департамента креативных решений «Матч ТВ».