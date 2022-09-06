«Я не уродка!»

Маленькая Даша чувствует себя изгоем из-за огромного пятна на лице, но если сейчас начать лечение, все бесследно пройдет, вот только где взять деньги?

Дашино симпатичное лицо изуродовано огромным красным пятном. Это мильфома – врожденная патология сосудов. Она не заразна и сама по себе не болит. Боль причиняют окружающие. Пока девочка была совсем маленькой, она не обращала на свою болезнь внимания, ведь пятно не мешало ей быть любимой дочкой. Но постепенно она осознала, что другие дети на улице смеются, тычут в ее сторону пальцем. А их мамы вполголоса обсуждают «не заразно ли это?», и потихоньку оттаскивают своих чад в сторону. И виной всему - проклятое пятно! Даша поняла это в пять лет и замкнулась, стала стесняться выходить на улицу.

- А ведь это только начало проблем – переживает мама. – Дочь ходит в танцевальный кружок. Преподаватели говорят, что у нее талант. Но во время занятий пятно особенно багровеет, рано или поздно Даша обратит на это внимание и откажется от любимого дела. Мало того, нам скоро в школу, в класс с новыми детьми, которые далеко не всегда добры. Как мне защитить ее от издевательств?

Когда Даша родилась, врачи утешали маму: «Радуйтесь, что дефект косметический, а не какая-нибудь серьезная патология сердца или мозга. А это… Прооперируете потом, и следов не останется!» И они были бы правы, если бы лечение было таким доступным. Но по ОМС подобным больным полагается только одна госпитализация в год, а чтобы вылечить такое огромное пятно, нужно минимум шесть!

- Лазер бесследно уберет это пятно, – обнадеживают врачи. – Но для достижения стойкого клинического результата необходимо проведение коагуляции патологических сосудов каждые восемь недель в течение нескольких лет.

И стоит один сеанс лазерной терапии в Российской детской клинической больнице ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова 57 500 рублей. Для мамы, которая растит дочь одна, это очень дорого. А надо же еще и билеты до столицы из родного Пермского края оплачивать. Ради этого мама Даши вывернула все карманы и потонула в долгах. Но собрать удалось только на первые три процедуры. Результат отличный - пятно местами посветлело и разбилось на части. Но впереди еще долгая борьба, а деньги кончились.

Даша так надеется, что ей помогут справиться с болезнью до школы, и избежать издевательств. Пожалуйста, помогите ей.

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