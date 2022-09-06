Кому в Англии улыбается "Колесо фортуны"

Лиз Трасс Фото: REUTERS

В Великобритании новая фишка. Нет, я не про нового премьер-министра Лиз Трасс, которая, наверное, в своих английских графствах запутается, кто из них где, не говоря уже о карте России. И не просите ее показать на карте какую-нибудь страну, кроме США. Эта фишка уже далеко не новая и не молодая, а уже изрядно возрастная и потасканная.

Хотя Лиз, конечно, может удивить. Она уже это сделала, когда объявила, что "решит ВСЁ", не объяснив ни одним словом, про что это она несла с трибуны. Но, главное, пообещала, что в ее правительстве не будет ни одного белого мужчины. Понятно, что при такой главе правительства, совершенно неважны профессиональные знания, качества и навыки, политическая платформа и другие факторы и характеристики личности. Главное теперь в Великобритании – не быть белым мужиком. Извините, а как же геи? Что делать трансгендерам и трансвеститам, и этим, которые со своим полом не определились? А это только для правительства, или Лиз хочет и по всей Великобритании устроить охоту на белых мужиков? И как, сразу отстреливать, потому что весь корень зла в них, или сначала просто кастрировать и изолировать.

В общем, англичанам мужского пола сейчас не позавидуешь. Тем более, белым и гетеросексуалам. Это уже практически состав преступления.

Но есть, есть еще и для них свет в окошке. Можно попытаться дозвониться на одно ТВ-шоу, где в "Колесе фортуны" разыгрываются призы. Тем более, что ни черного ящика, ни пустых полей в секторах колеса нет. кто дозвонился, то и выигрывает выпавшее на колесе.

Выигрыши, правда, всего лишь двух типов. Первый – 1000 (тысяча) английских фунтов. А вот второй … Второй – это просто сказка: оплата счетов за электричество и газ на протяжении целых (!) четырех месяцев!

И ведущий такой весь из себя джентльмен, утешает дозвонившегося: " Не расстраивайтесь, если вы не выиграете главный приз, все равно получите хотя бы деньги, хотя бы тысячу фунтов".

Таки боженьки мои, я тут сразу вспомнил, как был в начале 90-х в этой самой "ГрэйтБритэн", и как я был доволен и горд, что притащил оттуда домой в Россию целых 2 тысячи фунтов! В тот момент, наверное, не было человека счастливей меня в этот день ноября 1993-го, а я чувствовал себя чуть ли не Ротшильдом. Ну, ладно, на худой конец, Рокфеллером. Собственно, и сами британцы бы тогда прыгали многие, если бы вдруг получили тысячу фунтов. Особенно, в провинции. А 30 лет спустя – не плачьте, если мы не сможем ваш счет за электричество, вы все равно получите 1000 фунтов.

А как радовался тот самый телезритель, которому выпало, что за него 4 месяца будут оплачивать электроэнергию! Весь в благодарностях рассыпался, и практически расплакался в прямом эфире. А говорят – англичане, дескать чопорные джентльмены все, как один, и свои чувства наружу не выпускают. Еще как! А если бы ему пообещали оплатить электричество за полгода, он бы, наверное, прямо в эфире упал бы в обморок от такой удачи и внезапно нахлынувшего счастья.

В общем-то, Лиз Трасс оставляет такое впечатление после себя (в принципе, все после себя оставляют, но приличные люди все же убирают за собой), что месяца через 3-4 англичане будут уже совершенно так же радоваться и плакать от счастья, когда ему улыбнется удача, и ему пообещают счета за электричество и газ уже не за 4 месяца, как сейчас, а всего лишь за месяц. И будет вспоминать сентябрь, как чудесное время дешевых тарифов и богатых возможностей.

Лиз такая, она сможет. Можете не сомневаться.