Голливудские звезды Бен Стиллер и Шон Пенн получили «бан» на въезд в Россию. Один отправлял деньги ВСУ, второй ручкался с Зеленским

Шон Пенн снимал докфильм о событиях на Украине, в котором решил показать "героизм ВСУ" и не удосужился побывать на стороне Донбасса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2001 году в Москве на ММКФ звезда Голливуда Шон Пенн презентовал свою дебютную в качестве режиссера картину — «Обет» с Джеком Николсоном. Вегетарианец Пенн привез с собой в кармане авокадо, не стеснялся есть его при журналистах, а вечером отправился на ВИП-вечеринку в клуб «Люксор». Он пробыл в городе несколько счастливых дней.

Фото: wikimedia.org

Звезда фильма «Ночь в музее» Бен Стиллер познакомился со столицей нашей страны чуть позже — в 2013 году, когда презентовал картину «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Улыбался и был приветлив, в отличие от героя премьерного фильма.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто бы мог подумать, что в 2022 году оба получат запрет на въезд в Россию. Увы, это было предсказуемо. Ведь совсем недавно родившийся как режиссер в Москве Шон Пенн снимал докфильм о событиях на Украине, в котором решил показать "героизм ВСУ" и не удосужился побывать на стороне Донбасса. Он радостно фотографировался с Владимиром Зеленским, гостил в Киеве и по возвращению в Голливуд призвал коллег отправлять деньги, как он, и вооружение на Украину.

Бен Стиллер, к сожалению, последовал примеру коллеги и товарища. Летом его заметили во Львове. Прогуливался по городу и общался с местными жителями, а до этого помогал украинским беженцам в Польше.

Фото: UNHCR

— Я только что прибыл в Польшу с ООН, чтобы встретиться с семьями, в чью жизнь вмешалась [спецоперация] в Украине, — сообщал он в соцсетях. — Я здесь, чтобы учиться, делиться историями о влиянии [спецоперации] на судьбы людей и усиливать призывы к солидарности.

Как посол Доброй воли ООН Стиллер не захотел посмотреть, что на самом деле происходит в ЛДНР после обстрелов ВСУ. Вместо этого он заехал в офис Владимира Зеленского и пофотографировался. Что в Британии, к примеру, оценили не все. Под опубликованным в Daily Mail снимком читатели оставили недвусмысленные комментарии: «Просто еще один повод для фото», «Сейчас Сейчас Бен Стиллер спасет положение. Все, что нужно знать о Зеленском. Он не лидер, а актер. Он окружает себя явно не теми людьми во время кризиса», «Я вижу двух комиков, играющих свои роли перед объективом».

В итоге оба американских артиста получили госнаграды от президента Украины и предсказуемо попали под персональные санкции России.

— В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж.Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в РФ на постоянной основе, — указано в сообщении МИД РФ.