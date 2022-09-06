Музыкант Роджер Уотерс, сооснователь группы Pink Floyd, обратился с открытым письмом к супруге шестого президента Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Пинк флойд» призвал Зеленскую к миру

Музыкант Роджер Уотерс, сооснователь группы Pink Floyd, обратился с открытым письмом к супруге шестого президента Украины. Уотерс в соцсетях призвал Елену Зеленскую «прекратить бойню». Британец осудил поставки оружия на Украину. Бас-гитарист написал: «Такие люди, как вы и я, хотят мира на Украине. И не хотят, чтобы в результате пришлось сражаться до последней украинской жизни». Уотерс напомнил первой украинской леди, что ее муж обещал выполнять Минские соглашения. И утверждал, что принесет мир на Донбасс. Но в итоге сильно изменил курс. И незалежной ныне правят «силы крайнего национализма». Что поставило Украину на грань катастрофы. Уотерс прямо спросил Зеленскаую: «Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего мужа и положить конец этой смертельной войне?». А в ответ — тишина глухой стены на обратной стороне Луны.

В Бердянске взорвали коменданта

Артем Бардин, комендант Бердянска, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля. 6 сентября врачи боролись за его жизнь. Машина коменданта стояла у здания городской администрации. После подрыва автомобиля рядом рвались боеприпасы. Ранее СБУ организовало покушение на мэра Бердянска Александра Сауленко, которое предотвратили российские спецслужбы. Кого там за океаном собирались признать страной, поддерживающей терроризм?

Киев запускает вирусы в Крыму

Вирус-шпион на оборонно-промышленном предприятии в Керчи, запущенный украинскими спецслужбами, был обнаружен сотрудниками ФСБ. Силовики зафиксировали факт «наличия на объекте критической информационной инфраструктуры оборонного предприятия вирусного программного обеспечения», способного захватывать пароли и другие важные данные. Это давало возможность для несанкционированного удаленного доступа в ходе хакерских атак. Вирус — болезнь, болезнь — лечат, распространителей — калечат.

Киев собирается эвакуировать Энергодар

В Киеве заявили об обязательной эвакуации населения, проживающего вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Вот что заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук: «Мы ждем решения областной военной администрации. Это касается отдельных районов Харьковской и Запорожской областей. Что касается ЗАЭС — если решение будет принято, то эвакуация будет». По словам Верещук, ситуация на атомной станции становится все более напряженной. Когда вы обстреливаете атомный объект и бросаете на убой десанты в его окрестностях, напряжение снижаться не может. Или ваши снаряды — таблетки от бессонницы? А эвакуировать как будете - десантными баржами?

МАГАТЭ хочет зоны безопасности вокруг ЗАЭС

По итогам визита комиссии Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Энергодар и на Запорожскую АЭС, 6 сентября был опубликован доклад этого агенства. В нем высказано требование немедленно прекратить обстрелы станции и ее окрестностей. Делается вывод о необходимости скорейшего создания зоны безопасности вокруг станции, где не будут вестись боевые действия, для чего агенство готово выделить своих специалистов. Интересно, а эти специалисты отправят в отпуска украинских артиллеристов на левом берегу Днепра и сделают выговор Зеленскому за опасные действия у ядерного объекта? Или по прежнему во всем будут винить Москву?

В Германии не верят Зеленскому

Кристоф Шильтц, обозреватель издания Die Welt, уверен, что заявления украинского лидера о скором «возвращении» Крыма в состав Украины - невыполнимы и иллюзорны. Известный немецкий журналист полагает, что в незалежной подобными лозунгами пытаются поднять боевой дух своих бойцов на фронтах. Шильтц написал: «Мировое сообщество давно смирилось с вхождением полуострова в состав России. Возврат Крыма — это химера». Автор публикации призвал Киев ставить перед собой достижимые цели. Он уверен, что без поставок тяжелого вооружения в ближайшее время украинская армия «не будет в состоянии вернуть себе ни одну из утраченных областей», но подчеркнул, что Берлин не готов передать Киеву танки «Леопард 2» и БМП «Мардер». А значит, и никаких достижимых целей для ВСУ не будет. Бери шинель, иди домой.

Украина не может заполнить газохранилища

Алексей Кучеренко, депутат Верховной рады, заявил, что незалежная накопить запланированный на зиму объем голубого топлива в газохранилищах не сможет. По данным народного избранника, недостает 6,7 млрд кубометров газа из 19 млрд необходимых. Об этом он написал в своих социальных сетях. Депутат также поведал, что и угля на складах лишь 1,9 млн тонн — а по плану надо 2,6 млн тонн. После того, как Запорожская АЭС перестанет поставлять электроэнергию в киевском направлении, там могут запасаться на зиму разве что дровишками из карпатских лесов.

Депутаты Рады не хотят, чтобы их видели

Депутаты Рады проголосовали за запрет на трансляции заседаний парламента на время действия военного положения на территории государства. За это отдали голоса 241 из 450 депутатов. И что теперь будет показывать телеканал «Рада», который был создан специально для освещения работы народных избранников? Раньше его смотрели лишь в ожидании каких-нибудь потасовок у трибуны — а что сейчас?

В столице повязали неудавшегося правосека

Сотрудники ФСБ задержали москвича, стремившегося уехать на Украину, чтобы вступить в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор» и принять участие в боевых действиях на юго-востоке незалежной в составе националистических подразделений. Ну все, теперь, без такого бойца, наступлению на Херсон точно каюк.