Киев пошел в наступление на Харьковщине Фото: REUTERS

Херсонское телевидение у меня сегодня спросило: «Почему Киев для наступления выбрал южное направление. В чем его интерес на Херсонщине и в Запорожье?»

И правда, наступать-то туда тяжело по открытой степи, перебегая от одной узкой лесопосадки к другой. Ты ж там, как на ладони под всевидящими объективами беспилотников. Наводись – не хочу. И российская артиллерия наводилась, перемалывая живую силу с землей и железом. Ну чистое же самоубийство. Или доведение до самоубийства.

А я, отвечаю дружественным журналистам: не уверен, что Украина выбрала именно это направление контрнаступления. Более того, я даже предполагаю, что это была кровавая жертва со стороны Киева. Чтобы отвлечь от главного удара, который они собираются нанести в другом месте… Например, в Харьковской области. С попыткой отрезать нашу Изюмскую группировку от российской границы. А там, глядишь, и вклиниться в территорию ЛНР.

Я, в общем-то, об этом говорил с первого анонса Херсонского наступления. Ну не афишируют так грядущие операции. Их готовят скрытно, по ночам завозя технику, подтягивая боеприпасы, наращивая живую силу. А тут, как напоказ – смотрите, мы сейчас в атаку пойдем. Трепещите!

Как они там пошли в атаку мы знаем: потери в технике исчисляются десятками, в живой силе – тысячами. Тактические успехи на отдельном участке настолько символические, что украинские медики из прифронтовых госпиталей, которые оперируют раненых круглосуточно, вопрошают: а стоило ли оно того?

Тем временем из Харьковской области от местных жителей все это время поступала информация, что Киев наращивает свою группировку именно там. По ночам тянет туда танки и артиллерию, перебрасывает тербаты и силы специальных операций, усиливает обстрелы… И вот во вторник началось.

Противник атаковал поселок Вербовка, который фактически примыкает к Балаклее. В случае захвата этого города ВСУ выходят к основным линиям снабжения нашей Изюмской группировки, которая будет вынуждена перекидывать сюда резервы со Славянского направления. А это и вовсе при самых неудачных раскладах грозит окружением.

В Балаклее, к слову, находятся и крупнейшие арсеналы артиллерийского вооружения. Если от них что-то осталось. Автор этих строк был на этом складе в конце апреля. Тогда наши военные очень активно вывозили оттуда боекомплект для использования по позициям оппонента.

Впрочем, как и на херсонском направлении, пока противник серьезных успехов не продемонстрировал. Бои завязались в Вербовке и дальше украинским войскам пройти не удалось. При этом российское командование подтянуло к Балаклее резервы, обрушило на наступающих артиллерию и раздолбало командный пункт ВСУ в Чугуеве, с которого шло руководство операцией.

К этой минуте бои в Вербовке продолжаются, однако угрозы окружения Изюмской группировки нет. При этом, по неподтвержденным данным, нашим войскам удалось продвинуться к северу от Харькова. Киеву, видимо, пришлось ослабить этот фланг, чтобы бросит резервы на Изюмскую авантюру.

Между тем, в Военно-гражданской администрации Харьковской области атаку на пригород Балаклеи не считают наступлением.

-В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так! В телеграм-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации, - посоветовали в ВГА Тасс.

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