ИКЕА витает в воздухе: мебельный гигант все-таки может вернуться в Россию

Мебельный гигант все-таки может вернуться в Россию Фото: Иван МАКЕЕВ

Товары ИКЕА полюбились многим россиянам, но международная компания свернула миллиардный российский бизнес и перестала продавать свои товары в нашей стране. Впрочем, похоже, что окончательного разрыва не произошло. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал в кулуарах Восточного экономического форума, что на следующей неделе чиновники министерства встретятся с руководством ИКЕА и обсудят планы на будущее.

«Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет», — цитирует замминистра «РИА Новости». По некоторым данным, возвращение может произойти в течение двух лет.

Однако российские мебельщики вряд ли будут этому рады. После ухода основных зарубежных конкурентов производство мебели в России растет. На днях Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности направила в Минэкономразвития письмо с просьбой установить заградительные пошлины в размере 60% на ввоз мебели и сырья для его изготовления (кроме тех, которые не производятся в России) из недружественных стран. Речь идет о кухнях, корпусной и мягкой мебели, матрасах, плитах МДФ, ДСП, фанере. Для других стран, кроме государств Евразийского экономического союза, ставку предлагается установить на уровне 10%.