Сбер переведет свои банкоматы на отечественную операционную систему Фото: Shutterstock

В этом году банки столкнулись с серьезной проблемой. Дело в том, что практически все банкоматы, которые можно встретить в России, произведены за рубежом. Лидерами российского рынка были американские фирмы, доля их банкоматов достигала 70% от общего количества установленных в России устройств. С введением антироссийских санкций они решили приостановить деятельность в России. Быстро заменить их не так просто, в нашей стране выпуск конкурентоспособных банкоматов пока не налажен. Но самое неприятное – практически все банкоматы работают на операционной системе (ОС) Windows. Разработчик системы компания Microsoft в марте 2022 года приостановила продажи своих продуктов и услуг в нашей стране и объявила о намерении существенно сократить свое присутствие в России. Это создало серьезные риски для многих отраслей, и для бесперебойной работы банкоматов, в частности.

И вот, похоже, что решение проблемы найдено. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что Сбер планирует в 2023 году перевести на отечественную ОС 90% своих банкоматов. В этом году на ОС на основе Linux переведут первые 100 банкоматов.

Кроме того, Сбер рассматривает возможность установки в своей сети банкоматов китайского производства.

- Запуск первых в России банкоматов на Linux — значимое событие для всей банковской индустрии, - говорит Александр Веденяхин. - Своим примером мы показываем, что перевод банкоматов на отечественное программное обеспечение возможен.

На ВЭФ продолжились консультации с Китаем по применению карт «Мир». Кроме того, Россия ведет переговоры на ту же тему со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Об этом рассказал на площадках Форума вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.