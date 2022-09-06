Раскрыт коварный план Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Возвращение Аллы Пугачевой в Россию через полгода скитаний по чужбине остается одной из самых обсуждаемых тем светской хроники. При этом пятый муж певицы Максим Галкин с ней не приехал. Шоумен гастролирует по миру. Поклонники сильно переживают за Примадонну, подозревая, что в ее личной жизни случился раскол. А на днях появилось еще одно предположение, почему Пугачева и Галкин не вернулись вместе.

Обнародованы детали хитрого плана Аллы Пугачевой и Максима Галкина. "У меня появилось подозрение, что Алла просто вернулась первой. Чтобы вслед за ней вернулся и муж. Вот такой план",- рассуждает блогер Лена Миро.

По мнению обозревательницы, только в России шоумен сможет зарабатывать. "Какой бы большой ни была заграница, для Галкина она все же очень конечна - сколько можно еще дать концертов в сельских клубах? Ну месяц можно гастролировать. Ну, два. Пусть даже полгода. А потом чего делать? Где деньги взять? Совершенно понятно, что зарабатывать он может только в России. Именно поэтому вернуться ему придется", - уверена она.

Между тем, ходят слухи, будто бы Галкин может тайно приезжать в Россию. Мол, он выступает на частных корпоративах у богатых клиентов.

Большинство частных мероприятий проходит в обстановке строжайшей секретности. Подсчитать количество выступлений конкретного артиста невозможно.