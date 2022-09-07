Анекдоты: Плюсы бега в 6 утра - за оставшийся день ничего хуже с вами уже не может произойти

Примета: можно построить дом, вырастить сына, посадить дерево, но однажды не забить дома гвоздь - и все, ты не мужик.

* * *

Прежде чем посетить очередную распродажу, вспомните, что в русском языке слова «кидалово» и «скидка» - однокоренные.

* * *

В аптеке.

- Что вас интересует?

- Для начала дайте валидол, а потом я посмотрю цены.

* * *

В пачке вискаса теперь не 400, а 300 граммов, приходится объяснять коту про газ, нефть, про НДС…

* * *

Судя по всему, моему соседу вместо квартиры достался бетонный куб, из которого он теперь с помощью перфоратора пытается сделать квартиру.

* * *

- Сынок, сбегай в магазин.

- А волшебное слово?

- Интернет отключу.

- Что купить-то?

* * *

Должен ли работодатель оплачивать туалетную бумагу работнику, который работает удаленно?

* * *

- Какие планы на отпуск?

- Это вопрос или попытка унизить?

* * *

- Жизнь стала какой-то серой, однообразной, безвкусной. Потеряла всякий смысл.

- Ну вот тут у меня виски, вот тут - ром, текила есть. С лаймом.

- Хороший вы психолог, душевный. Я к вам еще приду.

* * *

Почти месяц с девушкой на отдыхе.

Начинает казаться, что меня зовут Сфоткай.

* * *

А знаете ли вы, что, когда плачет слесарь, у него из одного глаза течет холодная слеза, а из другого горячая.

А летом - только холодная.

* * *

Мужик приходит в банк на консультацию:

- Я хочу начать малый бизнес. Что мне делать?

- Купите большой бизнес и подождите.

* * *

Приемные экзамены в театральный вуз:

- Итак, Сидоров, что вы нам прочтете?

- Иван Тургенев, «Муму», монолог Герасима!