Анекдоты: Плюсы бега в 6 утра - за оставшийся день ничего хуже с вами уже не может произойти

Примета: можно построить дом, вырастить сына, посадить дерево, но однажды не забить дома гвоздь - и все, ты не мужик.
* * *
Прежде чем посетить очередную распродажу, вспомните, что в русском языке слова «кидалово» и «скидка» - однокоренные.
* * *
В аптеке.
- Что вас интересует?
- Для начала дайте валидол, а потом я посмотрю цены.
* * *
В пачке вискаса теперь не 400, а 300 граммов, приходится объяснять коту про газ, нефть, про НДС…
* * *
Судя по всему, моему соседу вместо квартиры достался бетонный куб, из которого он теперь с помощью перфоратора пытается сделать квартиру.
* * *
- Сынок, сбегай в магазин.
- А волшебное слово?
- Интернет отключу.
- Что купить-то?
* * *
Должен ли работодатель оплачивать туалетную бумагу работнику, который работает удаленно?
* * *
- Какие планы на отпуск?
- Это вопрос или попытка унизить?
* * *
- Жизнь стала какой-то серой, однообразной, безвкусной. Потеряла всякий смысл.
- Ну вот тут у меня виски, вот тут - ром, текила есть. С лаймом.
- Хороший вы психолог, душевный. Я к вам еще приду.
* * *
Почти месяц с девушкой на отдыхе.
Начинает казаться, что меня зовут Сфоткай.
* * *
А знаете ли вы, что, когда плачет слесарь, у него из одного глаза течет холодная слеза, а из другого горячая.
А летом - только холодная.
* * *
Мужик приходит в банк на консультацию:
- Я хочу начать малый бизнес. Что мне делать?
- Купите большой бизнес и подождите.
* * *
Приемные экзамены в театральный вуз:
- Итак, Сидоров, что вы нам прочтете?
- Иван Тургенев, «Муму», монолог Герасима!