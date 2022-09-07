Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступит на Восточном экономическом форуме 7 сентября 2022 года. Тема форума в этом году - "На пути к многополярному миру". На сайте KP.RU доступна прямая онлайн-трансляция выступления российского лидера.

Основными темами речи Путина, как отмечал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, будут развитие Дальнего Востока, а также процессы, происходящие во всем мире.

Участниками сессии также станут председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян и другие высокие лица.

Кроме этого, участие в форуме в 2022-м году подтвердили почти 700 глав российских и 27 глав зарубежных компаний. Самая многочисленная делегация из Китая - 114 участников.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме 7 сентября 2022