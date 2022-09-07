Вопрос дня: А вы как с прокрастинацией боретесь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра России:

- Невозможно отложить сегодняшний прогноз погоды на завтра. Он просто устареет. И я никогда не откладывал на следующий день дела в профессии. Отложишь один раз - и покатится ком. Но это приводило к разным ситуациям с делами в семье. Ну не успеваешь ты что-то выполнить дома - и ничего с этим не поделать!

Владимир МУКОМЕЛЬ, доктор социологических наук:

- Мне не всегда удается выстроить приоритеты. Какую-то трудоемкую и долгосрочную работу приходится откладывать ради сиюминутных мелких дел. Говорил себе: завтра, завтра, завтра. Потом это аукалось.

Лина ДЕМБИКОВА, стилист, продюсер:

- Я, как любой нормальный человек, иногда хочу переложить сегодняшние проблемы на завтра. Но у меня есть выход: я делегирую решение задач, в которых не сильна, своим помощникам-профессионалам. В таком ритме живу последние лет пять. Помогает почти всегда.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения «Федеральный сельсовет»:

- Бороться с перекладыванием дел и забот на завтра почти бесполезно. Что мне надо было сделать прямо сегодня - найти средства на покупку новой зерносушилки. Средств нет - переложил решение на пятницу. Сегодня же я должен был откачать мед из ульев, но пришлось отъехать, и переложил это дело не на завтра, а на жену. Она откачает.

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен, ведущий:

- Откладываю я какое-то дело или нет - не важно. Оно будет выполнено все равно. У Фрейда есть идея, что наш организм - это машина. Человек не знает всех идей, которые ваш организм воспринимает как достойные внимания. И если чего-то вы не можете сделать - значит, этого и не надо делать. Вы же не знаете, последует ли за вашими действиями катастрофа. А мистическая часть вашего организма - она знает.

Олег СМИРНОВ, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР:

- В авиации прокрастинация - неприемлемое слово. Проблемы авиации отложили в начале 1990-х на завтра, и мы в итоге лишились отрасли.