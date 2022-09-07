Вопрос дня: А вы как с прокрастинацией боретесь?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра России:
- Невозможно отложить сегодняшний прогноз погоды на завтра. Он просто устареет. И я никогда не откладывал на следующий день дела в профессии. Отложишь один раз - и покатится ком. Но это приводило к разным ситуациям с делами в семье. Ну не успеваешь ты что-то выполнить дома - и ничего с этим не поделать!
Владимир МУКОМЕЛЬ, доктор социологических наук:
- Мне не всегда удается выстроить приоритеты. Какую-то трудоемкую и долгосрочную работу приходится откладывать ради сиюминутных мелких дел. Говорил себе: завтра, завтра, завтра. Потом это аукалось.
Лина ДЕМБИКОВА, стилист, продюсер:
- Я, как любой нормальный человек, иногда хочу переложить сегодняшние проблемы на завтра. Но у меня есть выход: я делегирую решение задач, в которых не сильна, своим помощникам-профессионалам. В таком ритме живу последние лет пять. Помогает почти всегда.
Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения «Федеральный сельсовет»:
- Бороться с перекладыванием дел и забот на завтра почти бесполезно. Что мне надо было сделать прямо сегодня - найти средства на покупку новой зерносушилки. Средств нет - переложил решение на пятницу. Сегодня же я должен был откачать мед из ульев, но пришлось отъехать, и переложил это дело не на завтра, а на жену. Она откачает.
Дмитрий ДИБРОВ, шоумен, ведущий:
- Откладываю я какое-то дело или нет - не важно. Оно будет выполнено все равно. У Фрейда есть идея, что наш организм - это машина. Человек не знает всех идей, которые ваш организм воспринимает как достойные внимания. И если чего-то вы не можете сделать - значит, этого и не надо делать. Вы же не знаете, последует ли за вашими действиями катастрофа. А мистическая часть вашего организма - она знает.
Олег СМИРНОВ, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР:
- В авиации прокрастинация - неприемлемое слово. Проблемы авиации отложили в начале 1990-х на завтра, и мы в итоге лишились отрасли.