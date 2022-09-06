Хочешь мира - проводи учения

Владимиру Путину есть отчего улыбаться: учения проходят успешно, поставленные задачи выполняются, с зарубежными партнерами найден общий язык. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Верховный главнокомандующий вместе с Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым провел совещание с руководством Минобороны (оно прошло в закрытом режиме), а также наблюдал за ходом основного этапа учений «Восток-2022».

Это, пожалуй, самые масштабные учения за последнее время - 50 тысяч военнослужащих из 14 стран, в том числе из Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана. «Боевые действия» идут сразу на семи полигонах, а еще и в акваториях Японского (Восточного) и Охотского морей.

На Западе в связи с учениями уже поднялся «традиционный вой»: Москва и Пекин, дескать, бряцают оружием и грозят своим противникам. Российские и китайские политики и генералы подчеркивают - маневры не направлены ни на одну из третьих стран.

Учения «Восток-2022» (как записано в пресс-релизе Минобороны России) - это «проверка уровня подготовленности органов военного управления при организации совместных действий сухопутных, авиационных группировок, группировок Военно-морского флота и военно-морских сил иностранных государств в Дальневосточной морской зоне». А еще они направлены на «повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач…» В общем, учатся работать вместе те, кому в этом регионе, кроме спокойствия и мира, не нужно больше ничего - ни напряжения со стороны «партнеров», ни вмешательства «мирового гегемона», который пытается диктовать свои правила.