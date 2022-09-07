В фильме «Пятый элемент» так выглядит дорожное движение в XXIII веке. Фото: Кадр из фильма

Судя по классической фантастике, к 2022 году мы уже давно должны были перемещаться по планете через телепортационные порталы или на худой конец в суперзвуковых летающих болидах. Однако по большому счету за последнюю сотню лет транспорт не сильно изменился. Те же железные дороги, те же автомобили, те же океанские лайнеры.

Но не может же так продолжаться вечно! «Комсомолка» узнала, какие новые виды транспорта сейчас обкатываются в разных странах мира и что стало с другими амбициозными проектами.

Легче, чем воздух

Основатель Google миллиардер с русскими корнями Сергей Брин решил не мудрствовать лукаво и обраться к корням авиации, то есть дирижаблям. Богач планирует построить самый большой за последние 90 лет аэростат, для чего еще в 2017 году создал компанию Lighter Than Air («Легче, чем воздух» - англ.).

Сейчас Брин строит несколько моделей дирижаблей. Первая версия под название «Следопыт-1» будет длиной 122 метра, а «Следопыт-3» станет настоящим гигантом - 183 метра! Правда, мировым рекордсменом он не будет - лидерство в этой сфере принадлежит нацистской Германии с ее «Гинденбургом» длиною 245 метров. К слову, именно после знаменитой катастрофы «Гинденбурга» с 36 погибшими идею с дирижаблями отложили в дальний ящик.

Ошибки прошлого учтены. «Следопыты» будут наполнять гелием, который в отличие от водорода не подвержен горению. Соответственно риски катастрофы сведены к минимуму. С точки зрения экологии тоже все должно быть прекрасно: электрический двигатель, а значит, нулевые выбросы в атмосферу.

Первую модель Брин планирует достроить уже в этом году, а в воздух она должна подняться в 2023 году

Лекарство от пробок

Тем же, кто хочет не просто висеть в воздухе, а именно летать, немецкие инженеры из Volocopter предлагают новый тип вертолетного такси. Это не обычный вертолет с одним или двумя винтами, а летательный аппарат с целой люстрой из пропеллеров, из-за чего он похож скорее на дрон.

Так волокоптер выглядит в воздухе... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как заявляют разработчики этого агрегата, их аэротакси поднимается в воздух 18 винтами и способно перевозить двух человек на расстояние 35 километров. Скорость, правда, не особо высокая, всего 110 км/ч, зато пробок пассажиры точно смогут избежать.

...а это он же на земле, в сравнении с человеческим ростом. Фото: Jacques Witt/SIPA/SIPA/East News

Пока разработка «пепелаца» идет успешно: в прошлом году ее опробовали в Лос-Анджелесе, а в 2023-м планируются открытые испытания в Японии. В Velocopter надеются, что полноценный дебют нового типа такси состоится во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Вместо электричества - магнит

Одним из самых перспективных видов транспорта считается маглев - поезд, который двигается с помощью магнитов. Причем сам состав не касается поверхности земли или рельс, а буквально парит в воздухе благодаря явлению магнитной левитации. Первую линию маглева запустили недавно в китайской провинции Цзянси.

Маглев - это гепард в мире общественного транспорта. Он способен развивать скорость до 600 км/ч. А в будущем - и больше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Называется это чудо техники «Красный поезд». Он приводится в движение постоянным магнитным полем, создаваемым благодаря особой конструкции с использованием редкоземельных металлов. Инженеры утверждают, что «Красный поезд» способен работать даже без электроэнергии, разгоняясь до 80 километров в час!

Пока китайские инженеры только тестируют свою новинку на специальном полигоне - монорельсе длиной 800 метров, находящемся на высоте 10 метров от земли. Состав, курсирующий по этой линии, состоит всего из двух вагонов, способных перевозить 88 человек, но когда поезд выйдет на настоящую линию в мегаполисе, то его вместительность увеличат.

Если эксперимент завершится удачно, то разработчики обещают модернизировать «Красный поезд», разогнав его до 120 км/ч, и заодно увеличить длину испытательного трека почти до 8 километров.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Наобещали с три короба, а в итоге пшик

Впрочем, все описанные выше проекты - это пока лишь громкие заявления. Ведь сколько было таких громких разработок, которые должны были изменить городской транспорт. Тут и машины на атомной энергии, и самоуправляемые автомобили-капсулы, и даже идея специальных тоннелей для велосипедистов, в которых двухколесного друга можно было разогнать до 50 км/ч. Однако все они так и остались на стадии проектирования в основном из-за проблем с финансированием, а мы до сих пор вынуждены пользоваться обычными автобусами и такси.

Одним из наиболее амбициозных проектов была идея «Гиперлупа»: поезда-снаряда, который двигался бы с очень высокой скоростью в трубе с очень низким давлением. Расстояние от Москвы до Питера такой метеор покрывал бы за 35 минут, уверяли разработчики. Концепцию представил сам миллиардер Илон Маск, описывая ее как прорыв в транспортной сфере. Однако, как выяснилось совсем недавно, никакого реального плана у разработчиков не было. Более того, сам Маск признался, что продвигал «Гиперлуп», чтобы сорвать реализацию другой инициативы по строительству обычной высокоскоростной железной дороги в Калифорнии, из-за которой мог упасть спрос на производимый им электроавтомобиль «Тесла».