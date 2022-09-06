Герои спецоперации «Z»: старший сержант Вагнер наполнил позиции ВСУ драматизмом

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бегущего неприятеля истребляет одно преследование», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, держись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ОБЕСПЕЧИЛ УСТОЙЧИВУЮ СВЯЗЬ

Младший сержант Виктор Дорохов

Младший сержант Виктор Дорохов Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе батальонно-тактической группы, младший сержант Виктор Дорохов участвовал в выполнении боевой задачи по переправе через реку и занятию рубежа в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам. Задачей Виктора было обеспечить бесперебойную связь между подразделениями внутри батальонно-тактической группы и командиром. Противник, осознавая опасность проводимого российскими подразделениями маневра, открыл минометный огонь по российским военнослужащим.

Несмотря на непрекращающиеся минометные обстрелы, в бою младший сержант Дорохов, ведя прицельный огонь по противнику, наносил урон живой силе националистов. Грамотно организованная Виктором Дороховым система связи внутри группы позволила командиру оперативно корректировать огонь артиллерии, а также совершать внезапные маневры подчиненными подразделениями. По итогам боя передовые подразделения батальонно-тактической группы смогли выбить противника с занимаемых позиций, надежно закрепиться на противоположном берегу и обеспечить безопасную переправу войскам группировки».

СТАЛ ОТЛИЧНИКОМ КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЫ

Сержант Илья Алагашев

Сержант Илья Алагашев Фото: Минобороны РФ

«Расчет орудия под командованием сержанта Ильи Алагашева, находясь на огневой позиции, выполнял боевую задачу по уничтожению позиций националистов. Ведущие ожесточенное сопротивление националисты наносили ответные артиллерийские удары по позициям российских подразделений. Несмотря на угрозу для своей жизни и подчиненного личного состава, сержант Алагашев, не оставил позицию, и продолжил выполнять поставленную боевую задачу. Проявляя мастерство и профессионализм, сержант Алагашев, умело руководил действиями расчета, выдавал координаты на уничтожение целей и корректировку огня. В результате грамотных и решительных действий сержанта Алагашева, а также слаженности и профессионализму его подчиненных, в бою были подавлены огневые средства противника, уничтожено одно орудие и не менее 8 националистов. За проявленное личное мужество и отвагу в бою в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик сержант Илья Алагашев награжден медалью Суворова».

РАССТРЕЛЯЛ БЕСПИЛОТНИКИ ИЗ ПУЛЕМЕТА

Старший сержант Евгений Вагнер

Старший сержант Евгений Вагнер Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих, старший сержант Евгений Вагнер, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием Евгения, выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелков в ходе боя на подступах к населенному пункту. В ходе боестолкновения Вагнер обнаружил малоразмерные беспилотные летательные аппараты, ведущие разведку мест расположения позиций артиллерии. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Евгений Вагнер лично огнем установленного на БМП пулемета прицельным огнем поразил вражеские дроны. Уничтожив вражеские воздушные средства разведки, расчет Евгения Вагнера, оперативно сменив позиции, продолжил наносить огневое поражение объектам противника. Противник, неся потери в результате прицельного огня орудия под командованием сержанта Вагнера, отступил под напором наступающих мотострелков и оставил населенный пункт».