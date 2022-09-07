Озабоченный Богомолов, сияющая Собчак и Хакамада с молодым возлюбленным: Звезды пришли на премьеру фильма «Три тысячи лет желаний»

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Премьера фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» в кинотеатре «Художественный» собрала немало звездных зрителей. Картина выходит в широкий прокат 8 сентября. Накануне вечером посмотреть ее приехали экс-политик Ирина Хакамада, телеведущая Светлана Бондарчук, актриса Алена Бабенко, стилист Влад Лисовец и другие знаменитости.

Австралиец Джордж Миллер, создатель фильмов «Безумный Макс», «Иствикские ведьмы» и «Бейб», на этот раз экранизировал фантастический рассказ британской писательницы Антонии Сьюзан Байетт. Историческая притча с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях не могла не привлечь внимание такого тонкого ценителя киноискусства, как Константин Богомолов. Компанию режиссеру составила его жена Ксения Собчак. Правда, вряд ли Константин увидел хотя бы половину из того, что происходило на экране. Режиссер в этот вечер был задумчив и явно чем-то озабочен.

Константин Богомолов в этот вечер был очень задумчив... Фото: Борис КУДРЯВОВ

...и чем-то озабочен. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Константин то и дело смотрел в телефон, вздыхал и тревожно потирал подбородок. Видимо, рассеянное настроение мужа не слишком нравилось Ксении, которая общению с ним предпочла оживленную беседу с сидящим в соседнем кресле молодым человеком.

Обществу мужа Собчак предпочла общение с сидящим рядом молодым человеком. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сама Ксения в этот вечер просто сияла. Хотя было бы с чего: всего за пару часов до премьеры журналистка сообщила в Telegram-канале, что ее вызывают на допрос в полицию. Правда, не в качестве обвиняемой. Ксения проходит свидетелем по уголовному делу о клевете, которое возбудили в отношении режиссера Виталия Манского по заявлению Никиты Михалкова. Интервью Манского вышло на YouTube-канале Собчак.

Ксения так и сияла. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кинотеатр Ксения приехала в модном брючном костюме сочного лилового цвета. Образ дополнили яркие аксессуары - остроносые туфли и плетеная сумочка.

На премьеру Ксения пришла в модном брючном костюме. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-политик Ирина Хакамада в этот вечер тоже была не одна. В прошлом году Ирина похоронила мужа – бизнесмена Владимира Сиротинского. Несколько месяцев назад она после траура начала снова выходить в свет. Вдову часто сопровождает эпатажный молодой человек с крестом в ухе. По слухам, брутальный красавчик – новый возлюбленный 67-летней Ирины. Сама она эту информацию не комментирует, но на публике ведет себя с молодым человеком очень нежно. Впрочем, как и он с ней.

Вдову Ирину Хакамаду сопровождал эпатажный молодой человек с крестом в ухе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известно, что нового избранника Хакамады зовут Грегори Эмви (настоящее имя - Григорий Масленников), он - художник-авангардист. В соцсетях Григорий часто публикует снимки с Ириной. Говорят, она даже успела познакомиться с его родителями.

По слухам, брутальный красавчик – новый возлюбленный 67-летней Ирины. Фото: Борис КУДРЯВОВ

К слову, ранее Хакамада не раз признавалась, что предпочитает более молодых мужчин. В одном из интервью бизнес-коуч говорила, что когда-то «лучший секс» у нее был с возлюбленным на 30 лет моложе. Ирина не скрывала, что с покойным мужем у нее были свободные отношения. Супруги договорились, что, оставаясь в браке, оба могут иметь отношения на стороне.

Экс-политик не скрывает, что всегда предпочитала более молодых мужчин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Съемки фильма «Три тысячи лет желаний» проходили в Стамбуле. Рассказ Байетт вышел в 1994 году и сразу привлёк внимание Джорджа Миллера. Почти 30 лет режиссёр искал возможность его экранизировать. Сценарий картины он написал сам, в соавторстве со своей дочкой Августой Гор.

Светлана Бондарчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По сюжету учёная Алитея Бинни (Тильда Суинтон), имеющая степень в области литературы, прилетает в Стамбул на научную конференцию. На базаре она покупает старинный сосуд, из которого случайно выпускает джинна (Идрис Эльба). Тот предлагает Алитее исполнить три любых её желания. Но вместо этого она просит джинна, водившего знакомство еще с царем Соломоном, рассказать о своих невероятных приключениях.

Аглая Тарасова. Фото: Борис КУДРЯВОВ