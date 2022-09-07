В Германии остановку «Северного потока» назвали угрозой для демократии

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Тысячи жителей немецких городов Лейпциг и Магдебург вышли на митинги, протестуя против роста цен на энергоресурсы и товары первой необходимости. Общее количество акций приблизилось к десяти, их организовывали самые разные партии и движения.

В Лейпциге представитель фракции Левой партии в немецком бундестаге Зерен Пельман заявил, что зашкаливающие цены на энергоресурсы, а также инфляция являются угрозой для демократии как в самой Германии, так и во всей Европе.

В Магдебурге жители города вышли, откликнувшись на призыв партии «Альтернатива для Германии». Они требовали отмены антироссийских санкций и скандировали «Северный поток! Северный поток!».

Рост цен на энергоносители этой зимой может спровоцировать веерные отключения электросетей по всей стране, поскольку, перейдя на отопление домов при помощи электричества, немцы, как минимум, удвоят потребление электроэнергии, которой просто не будет хватать.