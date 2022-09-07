Кхай Бу избил Цукерберга, осуществив мечту пользователей Facebook*

Марк Цукерберг провел тренировочный бой с профессиональным бойцом смешанных единоборств Кхаем Бу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Основатель и руководитель платформы «Мета»*, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, Марк Цукерберг провел тренировочный бой с профессиональным бойцом смешанных единоборств Кхаем Бу.

Противники обменялись ударами руками и ногами, а в какой-то момент Цукерберг даже сумел перевести схватку в партер и попробовал провести болевой прием.

При том, что Бу явно жалел соперника, эксперты отметили неплохую физическую форму Цукерберга, позволяющую ему довольно уверенно держаться на ринге.

Видео с тренировочным боем Цукерберга и Бу основатель соцсетей разместил у себя в соцсетях. За короткое время оно собрало более 300 тысяч просмотров и свыше 10 тысяч комментариев. Некоторые пользователи высказывают миллиардеру свое удивление, другие же откровенно его троллят.

– Надо же, в наше время ботаны становятся бойцами, - написал один из подписчиков.

По словам самого Цукерберга, заниматься единоборствами он начал во время пандемии.

* - организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России