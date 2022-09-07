В Европе вырос спрос на услуги трубочистов

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Энергетический кризис, охвативший Европу на фоне антироссийских санкций и невеселые ожидания холодной зимы, заставляют жителей Старого света восстанавливать печи и камины, которые не использовались десятки лет.

В связи с этим второе дыхание получила профессия трубочиста.

– В последнюю неделю мой телефон не перестает звонить, – рассказал журналистам The Telegraph Саймон Хейс, трубочист из небольшого городка Хебден-Бридж, расположенного в английском графстве Западный Йоркшир.

Соблюдая традиции представителей древней профессии Хейс выходит на работу в такой же одежде, в которой трудились его коллеги в XIX веке. И это очень символично – складывается впечатление, что Европа, судорожно закупающая дрова и уголь, сделала огромный шаг назад.

В Германии тоже все чаще на улицах можно увидеть мужчин, одетых в черные куртки с большими медными пуговицами, и неизменные черные цилиндры – это члены Федеральной ассоциации трубочистов, которых совсем недавно насчитывалось немногим более 20 тысяч человек. Однако теперь их число начало расти.

– Нам уже давно было ясно, что это процесс трансформации для нашей профессии, – заявил правления ассоциации Алексис Гула, которого энергетический кризис, похоже, полностью устраивает.

Он уверен, что после того как кризис минует, трубочисты «останутся в деле», взяв на себя обеспечение безопасности и работоспособности теплогенерирующего оборудования.