Зажиточные американские демократы бросились покупать второе гражданство

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Возможные изменения во внутренней и внешней политике США пугают зажиточных либералов. Чтобы подстраховаться на случай перемен они кинулись массово получать гражданство других стран.

По словам иммиграционного поверенного Дэвида Лесперанса, который многие годы зарабатывает на желании богатых американцев обзавестись вторым гражданством, ситуация сильно изменилась. Если раньше дополнительный паспорт нужен был в основном бизнесменам, которые пытались уйти от налогов, то теперь основными клиентами стали зажиточные демократы, боящиеся грядущих перемен.

– За последнюю неделю у меня было девять новых запросов. Обычно я могу получать один или два в неделю, – рассказал Лесперанс изданию Daily Beast.

Его наблюдения подтверждает и Эрик Мейджор, глава компании Latitude, занимающейся оформлением вида на жительство и гражданства в разных странах.

Мейджор утверждает, что всплеск интереса демократов ко второму гражданству был отмечен буквально сразу после штурма Капитолия в январе прошлого года. С тех пор количество клиентов, желающих подготовить пути бегства из США, только растет. А такие события, как массовая стрельба и решение Верховного суда по вопросу абортов этому только способствуют.

– Нервничают ли они из-за того, что боятся, что их могут застрелить, или потому, что они афроамериканцы, и с ними что-то может случиться, или потому, что они думают, что грядет еще одна гражданская война. Что бы это ни было, они нервничают. Америка была известна своей уверенностью. Сейчас ее не так много, – подытожил Мейджор.

На сегодняшний день существует большое количество вариантов для создания «запасного» гражданства.

Один из самых недорогих вариантов – страны Карибского бассейна. Здесь получить гражданство для семьи из четырех человек можно за $200 тысяч. Для тех, кто побогаче, подойдет Мальта – всего за 1 миллион евро инвестор получит не только гражданство островного государства, но и доступ ко всей еврозоне. Самые богатые могут попробовать оформить престижное гражданство Австрии, которая позволяет незначительному числу людей, внесших значительный вклад в экономику страны, стать ее постоянными жителями. Как правило, этот «значительный вклад» стартует от 3 миллионов евро.

Разные цены, разные страны, но тенденция явно прослеживается: если раньше Америка была для большинства людей пределом мечтаний, то теперь уже американцы ищут возможность сбежать со своей демократической родины, если станет еще немного хуже.