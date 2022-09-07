Автора Тотального диктанта-2023 объявят на Фестивале грамотности

Пермь. Участницы во время ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Площадки фестиваля будут работать в столице Тотального диктанта – 2022 Ярославле, а также в городах Ярославской области Рыбинске, Гаврилов-Яме, Тутаеве. Кто напишет текст для диктанта будущего года, станет известно в субботу.

Имя автора объявят в Международный день грамотности во время онлайн-марафона, который запланирован с 14.00 до 18.00 мск 8 сентября. Подробная программа марафона есть на сайте. Посмотреть и поучаствовать можно будет из любой точки мира.

- Автора выбирают штаб и Филологический совет акции «Тотальный диктант», при принятии решения мы также советуемся с экспертами в области литературы, авторами текстов прошлых лет. Перед нами стоит задача познакомить широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой. Имя автора — одна из главных интриг акции, уже второй год мы объявляем его в прямом эфире в рамках онлайн-марафона 8 сентября, - отметила руководитель фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

С писателем пройдет творческая встреча и автограф-сессия. В прошлом году, напомним, автором была писательница Марина Степнова, а диктант написали порядка 800 тысяч человек в 30 странах мира.

Программа фестиваля ориентирована на широкую аудиторию: детей, взрослых, студентов, преподавателей, профессиональных филологов. Вход свободный. Гостей фестиваля ждут творческие встречи с писателями, презентации научно-популярных книг о русском языке, мастер-классы, тренинги, лекции, а также встреча-концерт с автором детских бестселлеров «Умная собачка Соня» и «Чудеса в Дедморозовке» Андреем Усачёвым. Эксперты расскажут о новых правилах русской орфографии, языковых заимствованиях, деловой коммуникации, цифровом этикете, мифах русского языка и даже о культуре пития. У участников фестиваля также будет возможность написать диктант под диктовку Владимира Пахомова - научного сотрудника Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта. Полная программа фестиваля доступна на сайте.