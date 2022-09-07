Глава Мьянмы назвал Путина "лидером всего мира"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи в рамках Восточного экономического форума-2022. Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Мин Аун Хлайн занимает в Мьянме два ключевых поста – он и премьер-министр страны, и глава армии. С иностранным гостем Владимир Путин встретился в среду утром, перед пленарным заседанием ВЭФ.

- Объём торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая – в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года, - рассказал президент.

- Вы неоднократно бывали уже в нашей стране. Я знаю, что у вас большая программа в России, включая и посещение космодрома Восточный, - добавил он.

Главная цель лидера Мьянмы в России: договориться о поставках нефтепродуктов. Как он сообщил, первая партия дизтоплива должна прибыть в страну уже через несколько дней. При этом, азиатская страна без проблем согласилась платить за сырье в рублях. Мин Аун Хлайн уточнил, что им так даже проще, потому что в случае других валют есть много ограничений по переводам.

- Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира. Потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире, - заверил на встрече Мин Аун Хлайн.