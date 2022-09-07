Первые счастливчики в Харьковской области получают паспорта России

Жители Волчанского района Харьковской области получили российские паспорта. Фото: Министерство обороны РФ

Под гимн Российской Федерации на сцене Дома Культуры города Волчанска Харьковской области местные жители Волчанского района Харьковской области получили российские паспорта. Их выдали 15 жителям города, которые успели первыми подать документы на оформление российского гражданства.

Один из счастливчиков по имени Андрей поднимает вверх паспорт России и благодарит: «Первые ощущения – честно говорю, еще не верится, конечно. Волнения нереальные. Ждали, конечно, ждали, мурашки по коже. Событие значимое. Как второй День рождения. У меня там родственники, сами отсюда. Мы не должны жить раздельно. Мы все – один народ. Нас нельзя разделить. Как меня разделить с братом, вот как! Мы все – россияне. Мы все – русские…».

Как выяснилось, Андрей пытался получить российское гражданство ни один год, собирал документы, но, признается, украинские чиновники «вставляли палки в колеса».

Сейчас для граждан Украины, Луганской и Донецких республик бюрократические проволочки сведены к минимуму - достаточно написать заявление и подождать, когда пройдет проверка.

«Процедура стандартная. Мы действуем по выполнению Указа президента РФ №183. Там указаны все сроки. До трех месяцев – срок рассмотрения заявления. Первые паспорта у нас поступили в течение месяца… Довольно активно люди откликнулись на это. Желание приобрести гражданство. В течение месяца к нам более 1000 обратилось людей…», поделился сотрудник миграционной службы МВД РФ Сергей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало ночные кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и позиций вооруженных подразделений Украины в зоне проведения специальной военной операции.

Расчеты батареи РСЗО «Град» выходят на позиции и по координатам артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов наносят массированный удар по выявленным огневым позициям украинских националистов.

«Мы находимся здесь с начала проведения специальной военной операции. Расчеты батареи сплочены, и работа доведена, в прямом смысле, до автоматизма. Получаем координаты, выезжаем на огневые позиции, отрабатываем. Огонь корректируем по средствам беспилотных летательных аппаратов. Недавно уничтожили три самоходных орудия противника. Настрой боевой! Идем к победе!», - прокомментировал боевую работу батареи журналистам командир расчета БМ-21 «Град» Егор.