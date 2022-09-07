Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ. Фото: REUTERS

Азия для нас сейчас – самый перспективный экономический партнер. Эксперты многого ждали от речи Путина на ВЭФ – ведь специфика форума как раз в его дальневосточности. И российский лидер не подвел ожидания бизнеса и политиков. Вот его главные заявления:

ЗАПАД ОПЯТЬ УРОНИЛ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

- На смену эпидемии коронавируса пришли иные вызовы. Санкционная лихорадка Запада, его попытка навязать свою модель поведения, лишить остальных суверенитета, остановили восстановление экономики. Катализатором стало ускользающее доминирование США и неспособность западных элит признать факты.

НО АЗИЯ ПОМОЖЕТ

- Во всей системе международных отношений произошли тектонические сдвиги. Возросла роль Азии, появились новые центры роста и притяжения.

Запад еще стремится сохранить прежний, выгодный только ему порядок. Заставить всех жить по правилам, которые сам же выдумал, сам нарушает и меняет под себя. Близорукие авантюрные решения элит идут вразрез с интересами стран и народов.

ДОЛЛАР ТЕРЯЕТ ДОВЕРИЕ

Страны Запада подорвали опоры мировой экономики - утрачено доверие к доллару, евро и фунту. Мы шаг за шагом уходит от их использования. Даже союзники США снижают свои долларовые авуары. Постепенно снижаются и объемы расчетов в этой валюте, и накопления. Вчера Газпром и китайские партнеры перешли на рубль и юань - 50 на 50 - при поставках газа.

А НАША ИНФЛЯЦИЯ СНИЖАЕТСЯ

- По итогам 7 месяцев, 8,5% инфляция в США. В России - 14% с небольшим, но есть тенденция на снижение. В первом или втором квартале следующего года мы выйдем на целевые показатели в 4-6%. А что в Германии? У них сейчас инфляция 7,9%, Литва – 20,8%, Эстония 25,2%!

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

ЕС НАЖИЛАСЬ НА ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ

- Если в 2019 году в мире голодало 135 млн. человек, то сейчас в 2,5 раза больше - 345 млн. Беднейшие страны теряют доступ к важнейшим продовольственным товарам. А сколько говорили о вывозе украинского зерна для поддержки беднейших стран! Мы сделали все, чтобы наладить экспорт. Я встречался с лидерами африканских стран, обещал, что мы сделаем вместе с Турцией все возможное. Результат? Докладываю!

Если исключить Турцию, как посредника, то все зерно направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в ЕС. По всемирной программе продовольствия ООН было загружено всего 2 корабля. Только 2 из 87! На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн. тонн. Всего 3%.

Как действовали как колонизаторы, так и продолжают. Обманули развивающиеся страны.

А МЫ КРЕПЧАЕМ

- Россия справляется с агрессией Запада: стабилизированы валютные и финансовые рынки, безработица на историческом минимуме (меньше 4%), оценки предпринимателей оптимистичнее, чем в начале весны.

Россия – чуть ли не единственная страна в мире, которая может себя полностью обеспечить ресурсами. Мы делаем ставку на рачительное освоение своих богатств.

Экономика Дальнего Востока будет расти вместе со всем азиатским регионом. В последние 10 лет ВВП Азии росло на 5% в год, когда мировая экономика только на 3%.

ИЗОЛЯЦИЯ НЕ СРАБОТАЛА

- Общий грузооборот морских портов России за 7 месяцев почти не сократился. Сейчас 482 млн. тонн грузов, а год назад было 483. На Дальнем Востоке настоящий логистический бум. Люди без выходных работают!

Как бы ни хотелось изолировать Россию, сделать это невозможно! Используя конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать транспортный потенциал. В центре внимания: восточное направление, коридор север-юг, азовские и черноморские порты. В будущем на 60% может вырасти грузооборот с Ираном и Индией.

Президент Путин: "Как бы ни хотелось изолировать Россию, сделать это невозможно!". Фото: REUTERS

РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

- К 2030 году будет построено 2,5 млн. квадратных метров жилья. 5 млрд. рублей будет выделено на улучшение жилищной среды дальневосточных городов с населением до 150 тысяч человек. Программа дальневосточной льготной ипотеки продлится с 2024 года до 2030.

Отдельное решение – поддержка молодых специалистов. Для них 10 тысяч арендных квартир построим. Ставка будет ниже рынка, а расположение должно быть увязано с мастер-планами развития городов, чтобы была вся инфра, чтобы было удобно жить.