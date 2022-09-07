Глава Кузбасса предложил забрать у РЖД проект строительства Восточного полигона и передать его Минстрою РФ

Программа строительства Восточного полигона Российских железных дорог предусматривает обновление БАМа и Транссиба. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Контроль над строительством Восточного полигона Российских железных дорог необходимо передать Минстрою РФ, считает глава Кузбасса Сергей Цивилев. Сейчас за программу модернизации БАМа и Транссиба отвечает РЖД. Сроки строительства Восточного полигона существенно отстают от графика, что ставит под удар развитие экономики регионов Сибири и Дальнего Востока. Сергей Цивилев призвал оставить за Российскими железными дорогами функции эксплуатации и капитального ремонта, а модернизацию важной для страны транспортной артерии передать специалистам Минстроя, у которых для этого есть достаточный опыт. Свое предложение губернатор Кузбасса и руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика» внес в ходе сессии «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?». Сессия прошла 6 сентября в рамках Восточного экономического форума.

- В связи с тем, что программа модернизации системно не выполняется, у нас есть предложение - оставить Российским железным дорогам только функцию эксплуатации и капитального ремонта, а функцию строительства передать министерству строительства РФ, у него есть все компетенции. Должно быть принято серьезное стратегическое решение, потому что мы системно на протяжении многих лет не выполняем подписанную программу, - заявил Сергей Цивилев.

Восточный полигон железных дорог - единственная транспортная артерия, связывающей Запад и Восток России. Через БАМ и Транссиб доставляются грузы на перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. По итогам 2021 года Восточный полигон был загружен на 100%, его суммарная провозная способность составила 144 миллиона тонн. Главная цель программы модернизации на текущем этапе – увеличить пропускную способность железных дорог до 180 миллионов тонн в 2024 году. Но строительство уже не первый год отстает от графика.

Российские угольщики бьют тревогу: мировой рынок угля переориентировался на страны АТР, а мы проигрываем зарубежным конкурентам, поскольку не можем вовремя и в достаточных объемах доставить грузы в дальневосточные порты. Несмотря на поручение президента России Владимира Путина, в этом году на Восток не смогли вывезти обозначенный объем угля. Из-за этого страдает экономика Сибири и Дальнего Востока, тормозится выполнение социально-экономических программ, а, значит, - это отражается на жизни людей, жителей этих регионов.

Губернатор Кузбасса, где добывается больше половины всего российского угля, подчеркнул, что план по поставкам в 2022 году будет сорван из-за низкой пропускной способности железных дорог.

- В этом году у нас должно было быть 58 миллионов тонн. Так вот, докладываю: мы в этом году повезем еще меньше, чем в прошлом году, причем существенно меньше. С 10 августа введено эмбарго на угли на запад. Могу сказать, что влияние на нашу угольную отрасль эмбарго меньше, чем нестроительство в сроки Восточного полигона. Мы все отстаем от сроков, - отметил Сергей Цивилев.

Губернатор Сергей Цивилев считает, что заниматься строительством Восточного полигона должен Минстрой РФ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава сибирского региона также предложил ускорить выполнение плана развития полигона и увеличить показатели вывоза угля. Сейчас Транспортная стратегия РФ предусматривает расширение к 2035 году пропускной способности железных дорог в восточном направлении до 305 миллионов тонн грузов в год. Сергей Цивилев предлагает рассмотреть возможность сделать это на пять лет раньше - до 2030 года. По мнению экспертов, такое решение благоприятно отразится на экономике регионов Сибири и Дальнего Востока, а также на развитии угольной отрасли страны.

Кроме того, губернатор Кузбасса считает необходимым приступить к реализации третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба. Сергей Цивилев сообщил, что соответствующее предложение уже выдвинула рабочая группа Госсовета РФ по энергетике, которую он возглавляет.

- Мы выступили с инициативой, что пора разработать программу третьей очереди развития Восточного полигона. Причем третий этап должен быть разбит по срокам на две пятилетки - к 2030 году и к 2035 году, - уточнил губернатор.

Сергей Цивилев подчеркивает, что в ускорении строительства Восточного полигона заинтересованы не только представители угольной отрасли России.

- Угольная отрасль - просто вершина айсберга. С ней вместе работают и машиностроители, и энергетики, и транспортники, - отметил глава Кузбасса. - Угольная отрасль обеспечивает в регионах и системы здравоохранения, образования. Любые объемы, которые только появляются на железной дороге Восточного полигона, они в очередь забиты желающими везти на восток, причем очередь намного больше, чем те программы, о которых мы говорим.

Сергей Цивилев также предложил синхронизировать программу модернизации Транссиба и БАМа с планами социально-экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока.

- Развитие БАМа и Транссиба делается для регионов, в каждом разработана своя программа социально-экономического развития, она должна быть синхронизирована со строительством восточного полигона, чтоб не получилось как в Кузбассе, - заявил губернатор. - Я предлагаю расширить права правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которая отвечает за экономические объекты развития, и дать ей право контроля за введением объектов, чтобы комиссия смогла к этому же момент построить и всю необходимую другую инфраструктуру, которая будет загружать построенную железную дорогу.

Модернизация БАМа и Транссиба уже не первый год отстает от графика.Фото: Евгения ГУСЕВА

О том, что Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой, и необходимо ускорить его строительство, на ВЭФ-2022 заявил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Предложение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о передаче контроля над строительством Восточного полигона железных дорог Минтрою РФ также поддержал депутат Госдумы РФ Дмитрий Исламов. По его мнению, Минстрою необходимо передать функции капитального строительства только новых объектов за исключением тех, что должны быть сданы в рамках инвестиционной программы РЖД.