Итоги спецоперации ФСБ: в России изъят танковый ракетный комплекс "Кобра"

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Именно со складов стрелкового оружия в Балаклеи Харьковской области, где сейчас идут ожесточенные бои, когда-то ввозили в Россию «лояльно дезактивированные» (ММГ) пистолеты и револьверы. Одновременно с этим в России появилось охотничье оружие под боевые патроны, что соответствовали этим военным калибрам. Такого не было даже в СССР.

В итоге за переделку ММГ в боевое оружие по всей России осуждены тысячи граждан. Очередной рейд ФСБ России обновил статистику.

«Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена в 40 субъектах страны преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - сообщает ФСБ России.

Задержания проходили в июле - августе по всей России. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены обыски и следственные действия в результате из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В нелегальных арсеналах можно было встретить довольно редкие пулеметы «ДП-27» и «ДП-40» и новые автоматы «АК-103», мечту любого коллекционера - пистолеты-пулеметы «STG-44» и «VZ-26», новые российские пистолеты «Пя», абхазский револьвер «Ткварчельского» и американский «Colt».

У любителей оружия нашли пусковую установку «ПТУР-9М-112» и 14 реактивных противотанковых ракет «Кобра» к ней, что предназначены для уничтожения танков и ДЗОТов противника, 3 огнемета РПО-А «Шмель», 28 гранатометов («РПГ-30», «РПГ-18», «РШГ»). Также изъяты 96 выстрелов к гранатометам («РПГ-7», «СПГ-9», «ВОТ-17», «ВОГ-25»), 111 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, 6 мин «МОН-50», 28 взрывателей, 223 ручные гранаты («М-39», «РГН», «РГД-5», «РГД-33», «РГО», «Ф-1»), более 41 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 46800 патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

В общем, изъятого оружия хватило бы на сотни терактов и убийств. Прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Оружие изъято из незаконного оборота и будет уничтожено. Редкие экземпляры возможно надежно деактивируют и передадут в музеи.

ФСБ России отметили, что «работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается».

КСТАТИ

Напомним, недавно был принят целый ряд поправок к федеральным законами, направленных на наведение порядка в сфере оборота оружия.

- «Планку» за хранение и продажу оружия подняли с 4 до 8 лет колонии со штрафом в 100 тысяч рублей.

- За продажу оружия через интернет организованной группой срок вырос с 8 до 12 лет со штрафом в 500 тысяч рублей.

- За сбыт взрывчатки участниками организованного "бизнеса" ответственность подняли с 12 лет до 20 лет колонии и миллион рублей штрафа.

- За продажу гладкоствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия грозит ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

- За незаконную модернизацию и производство мощного пневматического оружия - 2 года колонии.

- За незаконное хранение пулеметов и гранатометов - 12 лет колонии.

- Переделка масса-габаритных макетов оружия - 6 лет колонии.

- За использование пиротехники, легковоспламеняющиеся жидкости и "иных предметов или веществ" в преступных целях - 7 лет в колонии.