Раскрыто, что на самом деле чувствует Алла Пугачева после возвращения в Россию

Алла Пугачева постепенно возвращается к привычной жизни: отправила детей в школу, съездила к друзьям за город, появилась на театральной премьере. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева постепенно возвращается к привычной жизни: отправила детей в школу, съездила к друзьям за город, появилась на театральной премьере. Из раза в раз на расспросы о своем полугодовом отсутствии Примадонна терпеливо повторяет одно и то же: была в отпуске, отдыхала, поправляла здоровье. Почему публика ей не верит, и что на самом деле в голове у артистки, сайт kp.ru спросил у известного профайлера и преподавателя Института психологии управления Ильи Анищенко, который консультирует силовые ведомства, банки и госкорпорации, а также ведет свой канал на YouTube "Ложь, эмоции и язык жестов". Кроме того, Анищенко - первый и единственный профайлер, принимающий участие в судах присяжных.

Профайлер Илья Анищенко.

Мы показали эксперту два видео: первое - из студии Игоря Гуляева, где Пугачеву в дружеской обстановке спрашивают о ее приезде в Россию; второе - незапланированное общение со СМИ, которые подловили Примадонну после школьной линейки. Нас ждал сюрприз: оказалось, что Пугачева - не самый простой "пациент" для профайлеров.

- Эмоции Аллы Борисовны считать довольно сложно: из-за процедур красоты ее лицо практически неподвижно, мимика проявляется только в области рта, - сразу предупредил Илья Анищенко. - На видео из соцсетей, где она находится в студии своего друга, Пугачева ставит руку на бок и спрашивает: "Ну чего?", в дальнейшем отвечает вопросом на вопрос. Мол, а с чего мне плохо выглядеть, если я несколько месяцев отдыхала? Так человек демонстрирует свое недовольство, хотя впоследствии Примадонна переводит всё в шутку. Тем не менее, очевидно, что всё происходящее ей не нравится. Да, таким способом, с помощью визита к дизайнеру Пугачевой пришлось публично объявить, что она вернулась в Россию. Она пытается упростить эту ситуацию, сделать вид, что ничего серьезного не случилось - мол, это всего лишь очередной отпуск. Но очевидно, Алле Борисовне есть, что скрывать, а излишний интерес к ее персоне будет и дальше вызывать недовольство.

Рука на боку - сигнал о том, что Пугачева недовольна даже расспросами в дружеской обстановке. Фото: из соцсетей

Особенно, по словам профайлера, это отразилось на втором видео, где Аллу Борисовну утром 1 сентября тормозят журналисты. Эти кадры, на которых Пугачева в шутку пригрозила "набить морду одному человеку" наделали немало шума. И профайлер подтверждает: Примадонна настроена серьезно.

- Казалось бы, репортеры вручили артистке букет, она улыбается, терпеливо отвечает на вопросы. Но верхняя губа чуть приподнимается - это демонстрация неприязни: мол, чего вы суете мне эти цветочки и достаёте своими расспросами, - отметил эксперт по лжи. - На протяжении всей беседы артистка ждет ее окончания: отвечает коротко, все время держит себя рукой за запястье, сжимает его и поддавливает ногтями - это невербальное проявление самоконтроля, который вызван сильным стрессом.

Самый примечательный момент - когда речь заходит о планах: "хочу морду набить одному человеку". Рука в этот момент даже проворачивается на запястье, стресс усиливается. Верхняя часть лица из-за ботокса остается абсолютно нечитаемой, в вот нижняя выдает эмоции. Губы напрягаются, нижняя челюсть выдвигается вперед, язык облизывает губы, улыбка напоминает оскал - это проявление гнева и воинствующего состояния. Животный инстинкт, сигнал готовности к агрессии, обнажение зубов перед укусом. Пугачева точно не шутит. Не знаю, как она выражает свой гнев, но будь такая возможность, артистка накричала бы на обидчика (речь идет о журналисте Владимире Соловьеве. - Ред.) или дала ему пощечину, - уверен Илья Анищенко.