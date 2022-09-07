Сергей Носов, губернатор Магаданской области: «И оборудование, и запчасти мы уже получаем из Китая, но их необходимо производить самим»

Страны Запада пытаются удушить основные экспортные производства России: нефть, газ, золото… Отдельным компаниям приходится непросто. Но губернатор Магаданской области Сергей Носов в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме напомнил старую истину: правила на золото устанавливает тот, у кого это золото есть. То есть мы сами.

СНИЗИТ ТАРИФ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВДВОЕ

- Сергей Константинович, какими планами приехали на ВЭФ, какие соглашения планируете подписывать?

- Несколько очень важных соглашений для развития региона. Я бы выделил два. В первую очередь, соглашение с ВЭФоми Минвостокразвития, которое касается строительства, реконструкции, капитальных ремонтов объектов, инженерной и коммунальной инфраструктуры, плюс несколько объектов туристической направленности и т.д. То есть, это объекты в рамках мастер-плана. Достаточно большая сумма - несколько десятков миллиардов рублей, поэтому очень ответственное и важное для нас соглашения. И второе – я бы также отметил соглашение с Росгидро и с Минвостокразвития. Частные инвестиции в объекты, которые увеличивают, помимо всего, энергию потребления региона.

Почему для нас это важно? Начинаются промышленные испытания четвертого энергоблокаУсть-Среднеканской ГЭС. У нас избыток мощностей. И если эти все мощности будут задействованы и потреблены, то возможно снижения тарифа как для населения, так и для бизнеса, практически в два раза. Думаю, это экономически очень важное соглашение, первый шаг к реализации инвест-проекта.

ОПЛЕУХА БАЙДЕНУ

- Добыча золота –визитная карточка Колымы. В последнее время страны Запада пытаются задушить этот вид производства в нашей стране. Как развивается ситуация с добычей драгоценного металла в вашем регионе?

- Сразу скажу – много сегодня вопросов на эту тему и, наверное, вполне уместно, что и к губернатору Магаданской области. Но знаете, что я хочу по этому поводу сказать? Сегодня в одном из Telegram -каналов прочитал, что президент подписал указ, разрешающий УГНК выкупить у англичан компанию «Петропавловск». Так вот, предыдущий владелец-англичанинПитер Хамбро – это банкир в пятом поколении, не одно поколение занимается золотом в их семье – очень хорошо сказал, что правила на золото устанавливает тот, у кого это золото есть. Поэтому господин Путин и господин Си Цзиньпин эти правила и установят.

Да, тут можно подпрыгивать выше потолка, ниже потолка или сидеть ниже плинтуса, но эти проблемы решаемы. И золотопромышленники эти проблемы решают. Кстати, компания УГНК так же купила «Сусуманзолото» – одно из старейших золотодобывающих предприятий региона… У нас вообще пять компаний, где добывают 95% всего золота региона. Большая цифра. Я общался с каждым руководителем или главным собственником этих компаний. Объем добычи золота не меняется, а объем аффинажа по сравнению с прошлыми периодами даже увеличился.

- Что такое аффинаж?

- Получение золотого слитка. Золотая руда имеет массу примесей, которые необходимо убрать, чтобы получить золото знаменитой 999 пробы – это чистейшее золото!Это делается на аффинажных заводах России и за рубежом. Думаю,золотопромышленники с санкциями справятся. Тем более, что главная проблема для них не санкции, а крепкий рубль. Конечно, в бюджетах закладывался совсем другой сценарий. Да, рубль по 60 за доллар выглядит звонкой оплеухой господину Байдену, который обещал, что доллар будет стоить по 200 рублей. Но 200 было бы слишком много, но по 60 – очень крепкий. Единственная польза от сегодняшней ситуации, надо очень активно заниматься внутренней эффективностью предприятий, снижением себестоимости, издержек, затрат.

РЫБЫ ХВАТИТ

- Как в этом году прошла лососевая путина? Будет ли страна с рыбой?

- Я думаю, что хватит. Ведь главноене добыть, асохранить и доставить до потребителя. Прошлый год был рекордным по объему вылова, нынешний год гораздо скромнее. Но так устроена природа – это возобновляемый биоресурс…. Это почувствовала на себе Камчатка, это почувствовал и Магадан. Это видно даже визуально по ситуации на реках.

- Многие годы население уезжало из региона, что было связано с несколькими причинами – суровыми погодными условиями и непростой ситуацией в экономике. В последнее время удалось стабилизировать ситуацию?

- Численность Магаданской области могла бы резко увеличиться на 60-65тысяч. Я имею в виду те рабочие места, которые сегодня обеспечиваются вахтовиками. Плюс, умножаем их количество на три (среднее число членов семьи). Никто не думал об условиях для проживания. И мы сегодня говорим не только о том, чтобы не уезжали, предпосылки для этого есть. О том, что они созданы, говорит конкурс в наши профтехучилища и колледжи, технические, технологические и т.д. – ребята и девушки хотят получать рабочие специальности, что очень важно для нашей промышленности и экономики в целом. А важно не только чтобы не уезжали, а чтобы приезжали. Чтобы рабочие места из вахтовых становились постоянными. А для этого нужна социальная инфраструктура. Это и входит в основные задачи мастер-плана. Чем мы и занимаемся.

КИТАЙ ПОМОГАЕТ, НО ПРОИЗВОДИТЬ НУЖНО САМИМ

- Насколько сложно сейчас привлекать специалистов в регион, и в каких отраслях они требуются?

- Во-первых, есть проблемы в бюджетной сфере, по управлению. Необходимо банально поднимать зарплату. Что касается рабочей силы, то так или иначе наши золотопромышленники справляются с этой задачей, и я просто обращаю внимание, что есть такое понятие, как производительность труда. Значит, тот же самый объем с меньшим количеством работающих – это одна из экономических задач любого предприятия. Национальный состав сезонных рабочих (обычно добыча рассыпного золотапроисходит с мая по октябрь), конечно, поменялась: если раньше было много украинцев, то сегодня много граждан стран Средней Азии.

- Как последние события повлияли на экономические отношения с Китаем и Японией?

- С Японией все понятно. Сегодня экономические взаимоотношения если и осуществляются, то через посредников. Япония пошла в фарватере политикианглосаксов - Соединенных Штатов и Англии, в том числе, несмотря на ущерб собственной экономике и собственным интересам. У нас присутствовали, кстати, китайские промышленники и предприниматели. Сейчас и оборудование, и запчасти мы уже получаем из Китая. Независимо от фирмы производителя. Но мы планируем развивать и собственные компетенции по производству запасных частей, узлов и механизмов для тяжелой техники, которая работает у нас в горнодобывающей отрасли.

- Спасибо большое.