Логика спецоперации, судьба зерна и газа: Путин ответил на неудобные вопросы

На ВЭФ президент рассказал о том, что сейчас волнует очень многих Фото: REUTERS

Пленарная сессия Восточного экономического форума разбита на две части: сначала Владимир Путин выступает с программной речью, а дальше модератор встречи (журналист телеканала РБК Илья Доронов) может задавать вопросы. И никаких запретных тем у него нет.

Вопросы для российского лидера получились неудобными, но он ответил на них максимально честно:

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ И ПОЛУЧИЛИ ПОСЛЕ НАЧАЛА СПЕЦОПЕРАЦИИ?

- Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Да, происходит поляризация внутри страны, но это пойдет только на пользу. Потому что все ненужное, вредное, мешающее нам идти вперед будет отторгнуто.

Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после госпереворота на Украине те, кто стремился к подавлению собственного народа, подвергая геноциду людей на Донбассе восемь лет. Россия приняла решение ответить зеркально, мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь тем, кто проживает на Донбассе.

КАК ИДЕТ ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА?

То, что мы видим, это очередной наглый обман, просто надувательство! Хамское и наглое отношение к тем, ради кого якобы все и делалось. Я говорил с одним из лидеров европейского государства и упомянул, что из 21 корабля с зерном только 2 были направлены в развивающиеся страны. Но сейчас уже 80 кораблей, а количество продовольствия в развивающиеся страны не увеличивается. Как были колонизаторами, так ими внутри и остались! Думают в первую очередь о своей шкуре, прикрываются интересами развивающихся стран, но все делают в своих интересах.

В этих документах о поставках не указан объем продовольствия, которое должно идти в развив страны. Просто все делалось под предлогом интересов беднейших государств.

ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СПОРЫ РЕШИТЬ МИРОМ?

- Потому что международное право всегда попирается. Сейчас многие говорят, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности. Кто начал войну в Ираке? Без всяких санкций ООН. Кто разрушал Югославию, кто развязал войну в центре Европы, осуществляя бомбардировки Белграда? По Ираку взяли долбанули, страну размолотили и все! Ливию размолотили – где это самое международное право?

Устав ООН говорит о праве наций на самоопределение. Суд по Косово решил, что часть страны, если хочет отделиться, может не спрашивать центр. Но к Донбассу это почему-то не относится. Имеют они право на самоопределение? Имеют! Это подтверждено судом. Имеем мы право признать республики? Имеем! Если признали, можем заключить договор о дружбе, мы заключили, он ратифицирован. Мы должны помогать в случае агрессии, а она есть. Мы помогаем. Соответствует это 51-й статье ООН (там говорится о праве на самозащиту)? Мы обязаны оказать помощь союзникам. Мы это и делаем. Вот простая цепочка в полном соответствии с международным правом.

ЗРЯ СТРОИЛИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2?

- Мы ничего зря не строим. «Северный поток-1» практически закрыт, и все говорят – вот Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред! Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам. Заявка поставлена – исполняем. Давайте нам турбину, мы завтра включим «Северный поток-1». Не дают же ничего! Сами натворили дел, теперь не знают, что им делать. Загнали себя в санкционный тупик.

Не мы же ввели санкции на «Северный поток-2». Сделали они это под давлением американцев. А те почему давят? Потому что сами хотят продавать – втридорога!

КАК БЫТЬ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ЦЕН НА УГЛЕВОДОРОДЫ?

- Очередное нерыночное решение. Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к повышению цен. То, что происходит на европейских рынках – результат работы Еврокомиссии. Мы настаивали на том, чтоб были долгосрочные контракты с привязкой к цене на нефть и нефтепродукты. Но нам говорили: нет. Надо ориентироваться на спот. Я лично убеждал Брюссель: не надо этого делать. И тот, кто добывает, и кто покупает, должны быть уверены в стабильности. 100 и 300 долларов (за тысячу кубов – Ред.) были высокой ценой. Сейчас за 3000 евро улетела цена. Теперь административными мерами хотят ограничить цены - ничего административным путем в экономике решить нельзя.

КАКИЕ ОЖИДАНИЯ ОТ НОВОГО БРИТАНСКОГО ПРЕМЬЕРА?

- В Великобритании функционирует далекое от демократических принципов избрание главы государства. Премьер-министр выбирается из победившей партии. Народ не участвует в смене правительства, а правящие элиты имеют свои установки. Это их дело, как выстраивать отношения с нами. Наше дело – отстаивать свои интересы.

ЧТО ДЕЛАТЬ С УЗКИМИ МЕСТАМИ НА ТРАНССИБЕ?

- Мы недополучили 1,5 трлн. рублей из-за узких мест на БАМе и Транссибе. Я помню совещание, на котором возобладала точка зрения, что трудно в будущем ожидать больших объемов перевозок – в первую очередь, угля – на восток. Сейчас видим, что позиция была ошибочной. Но ничего страшного не произошло. БАМ и Транссиб расширяются – за счет улучшения диспетчеризации, за счет нового строительства. В ближайшие годы мы увеличим объемы перевозок на 40 млн. тонн.

ЭКОНОМИКА ПРОШЛА ДНО ПАДЕНИЯ?

- Мы считаем в правительстве, что пик самого сложного пройден. Инфляция снижается – по году до 12% снижается. И тренд на целевой показатель (4-6% инфляции) в начале следующего года. Безработица на минимальном уровне - во всех развитых экономиках выше. Стабилизировались государственные финансы: федеральный бюджет будет сверстан с профицитом в 485 млрд рублей, консолидированный – с профицитом в 1,5 трлн. рублей! Нам предрекали спад экономики и ВВП. Спад будет в 2-2,5%, а ожидали гораздо больше.

МЕРЗНИ, МЕРЗНИ, ВОЛЧИЙ ХВОСТ

Владимир Путин объяснил, что мы сделаем в ответ на попытки ограничить цены на наш газ.

- Ни к чему хорошему для тех, кто принимает такое решение, это не приведет. Есть контракты на поставку. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем! «Мерзни, мерзни, волчий хвост», – будем приговаривать.

КАК ВЛАСТЬ СТРОИТ ОТНОШЕНИЯ С БИЗНЕСОМ?

- Я говорил: набегаетесь, защищая интересы. У некоторых за границей арестовали счета, лодки. Я предупреждал - лучше бы в Россию вкладывали! Ничего бы не потеряли. Это урок для всех. Я говорил об этом заранее - не потому что я умнее, у меня просто информации больше. Многие, понимая это, ничего не держали за бугром, а все в дом. И оказались правы.

КАК ОТНОСИТЕСЬ К ТЕМ, КТО УЕХАЛ РАБОТАТЬ В АРМЕНИЮ?

- Мы приветствуем все, что на пользу бизнесу. Если сейчас целесообразнее работать там, пусть работают. Армения не чужая нам страна. Можно работать в Ереване, а жить в Москве.

ДОВЕРЯЕТЕ ОТЧЕТУ МАГАТЭ ПО ЗАЭС?

- Да. МАГАТЭ – ответственная организация. Они под давлением тех стран, где работают, не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Это же очевидно! Там наши военные, что, мы сами по себе стреляем? Бред! Украинская сторона создает угрозы, зачем – я не понимаю. Чтобы привлечь внимание к своей ситуации?

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ НАЗВАЛ РОССИЙСКИЙ РЕЖИМ ФАШИСТСКИМ…

- Просто мелет языком. Большой специалист по этой части. Если бы он жил в 30-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды: «Над всей Испанией безоблачное небо» (это бы сигнал о перевороте), - он бы взял оружие и на чьей был бы стороне? На стороне путчистов Франко или законного правительства? На мой взгляд, на стороне путчистов. Потому что он и сейчас на их стороне. Европолитик был бы на стороне фашистов.

КАКИЕ ЦЕННОСТИ РОССИЯ НЕСЕТ УКРАИНЕ?

- Да они сами вам объяснят. Поезжайте на Донбасс и спросите людей, которые там живут – какие ценности они там защищают? Родину они защищают! Свою идентичность, свою историю и свой народ!

НЕ МНОГО ЛИ СМИ ЗАКРЫЛИ С КОНЦА ФЕВРАЛЯ?

Ведущий пленарного заседания напомнил, что за последние пол года в России закрылось 30 разных СМИ, включая «Новую газету», у которой главред – нобелевский лауреат. Многие журналисты покинули Россию.

- На мой взгляд, нобелевский комитет в значительной степени дезавуировал, обесценил значимость нобелевских премий гуманитарных. Я хорошо отношусь ко всем коллегам, у нас были деловые отношения и с президентом Обамой. Но за что ему дали Нобелевскую премию мира? Я никогда об этом не говорил, но что он такое сделал в области защиты мира? О чем речь-то?!

Кто уехал – да они рады, что уехали. Они всегда работали против нашей страны. Перебрались туда на ту же самую зарплату. Просто ситуация вынуждает определить свою позицию - приняли решение поехать за границу, работают в антироссийских центрах.

Наша задача – объяснить подавляющему большинству позицию власти. И подавляющее большинство поддерживает.

ИВАНУ САФРОНОВУ ДАЛИ 22 ГОДА. НЕ МНОГО?

Журналист был еще и советником главы Роскосмоса. Он зарабатывал не только журналистской деятельностью, а собирал материалы и передавал разведкам. Контрразведка следила, сидела на каналах связи. Суд посчитал обвинение доказанным. Насколько справедливо с точки зрения срока, я не берусь судить. Если генеральный прокурор посчитает, что наказание избыточно, он может его опротестовать.

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