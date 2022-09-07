Александр Молочников и Екатерина Варнав, весна 2021 г.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
О том, что молодой и перспективный жених Александр Молочников пропал из соцсетей Екатерины Варнавы, судачат не первый месяц. Мол, что случилось: вроде всё шло к свадьбе актрисы с театральным режиссером, они были счастливы на сцене и в жизни, как вдруг - ни взаимных подписок, ни совместных фотографий. Оказалось, за этими мелкими штрихами скрывается грандиозная драма. А жених - на самом деле муж, впрочем, теперь уже бывший.
- Мы расстались. Во всяком случае, мы не живем вместе. Почему? Да по какой-то совокупности причин, которую трудно описать, - признался экс-супруг в интервью на канале иноагента Юрия Дудя. - Не было какой-то конкретной причины, просто какие-то вещи зашли в тупик.
- А правда, что вы поженились? - уточнил Дудь.
- Да, это самая кратковременная свадьба (точнее, семейная жизнь. - Ред.). Это произошло в начале марта. Вообще, мы планировали вдвоем уехать в Америку. Стало ясно, что это упростит процедуру получения ее документов, потому что я - гражданин Америки, - рассказал Молочников в интервью, которое тоже записывали в США. - Всё было очень спонтанно. Мы играли спектакль, я зашел к Кате в гримерку, и она говорит: "Кажется, нам надо пожениться". Я ответил "Давай", и через несколько дней мы оказались в ЗАГСе. Не предполагая, естественно, что через какое-то время мы разойдемся. Это было крайне обидно.
Церемония, по словам режиссера, проходила максимально непублично. Сотрудники ЗАГСа провели для пары традиционный свадебный ритуал, что у молодоженов вызвало приступы смеха.
- Да не знаю я, сколько продлился наш брак. Мало. Не считал, - отмахнулся режиссер. - По-моему, мы уже развелись, я не уверен. Для этого достаточно не прийти два раза в суд, и тебя автоматом разводят, как я узнал. Это очень грустно. Тем не менее, мы с Катей в очень теплых отношениях. Никто из нас точно не г*вно. Безусловно, я делал какие-то ошибки, за которые мне стыдно. Но мы разошлись обоюдно.
Главное, что дал этот кратковременный брак Александру Молочникову, по его словам, - сама Варнава, которой он восхищается до сих пор. "Она волшебная. Да и вообще она сделала меня лучше", - уверен режиссер.
- Мы уже давно хотели детей, буквально горели этой идеей. Такой был план: уехать в Америку, где я бы учился, а она рожала. Для этого на какое-то время ей пришлось бы поставить карьеру на паузу, - поделился Молочников, так и не уточнив, почему всё пошло наперекосяк.
Между тем, сама Варнава о тайном браке по-прежнему хранит молчание. После летних каникул комедиантка вернулась в Москву, где по-прежнему выступает в кабаре со своим танцевальным шоу для взрослых. Интервью она не дает.
ВОПРОС-РЕБРОМ
А что с гражданством США?
- Когда вы вступаете в брак с гражданином США, существует два варианта его заключения: за пределами Америки и на территории страны. Екатерина Варнава выбрала первый вариант, который предполагает, что наиболее быстрым процессом легального въезда в Штаты после свадьбы будет подача прошения о воссоединении семьи, - объяснил звездный адвокат Андрей Алешкин. - Здесь ест очевидный минус: после вступления в брак и подачи прошения на воссоединение, необходимо будет ожидать получения ответа от Миграционной службы без возможности посетить супруга даже по гостевой визе. Ожидание может занять несколько месяцев. А что касается гражданства, супруги граждан США могут получать американский паспорт после трёх лет постоянного проживания на территории страны. Таким образом, получить гражданство США Екатерина Варнава точно не могла.
Звездный адвокат Андрей Алешкин.