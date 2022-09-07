Силы ВСУ пошли в наступление в Харьковской области. Фото: REUTERS

Судя по всему, атака на Балаклею не была спонтанной акцией Украины на отдельном участке фронта. Киев все-таки развернул наступление в Харьковской области, целью которого, вероятно, является отрезание путей снабжения нашей Изюмской группировки от границ и путей сообщения с Россией.

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Официальной информации о происходящем на этом направлении пока нет. Судя по сообщениям местных жителей, бои уже завязались по линии населенных пунктов Вербовка, Яковенково, Таранушино, Волохов Яр – все они стоят на одной трассе.

Похоже, задачи брать саму Балаклею во что бы то ни стало у украинских войск сейчас нет. Чтобы не увязнуть в позиционных боях за этот город, они стараются обойти его с севера и взять под контроль трассу до Волохова Яра. В этом случае Балаклея останется в оперативном окружении.

От Волохова Яра - прямые дороги идут на Изюм и на Купянск. По информации с места сражений, сейчас в Волоховом Яре героически держит оборону сводный отряд Росгвардии из Башкирии и Самарской области. Полицейский, по сути, спецназ противостоит общевойсковой группировке противника, не давая выйти на оперативный простор.

Целью наступления ВСУ, вероятно, является отрезание путей снабжения Изюмской группировки союзных сил от границ и путей сообщения с Россией. Фото: REUTERS

Сейчас остается полевая дорога снабжения от Купянска до Изюма, которая на трассу выходит под самим городом. Но в случае продвижения противника на юг от Волохова Яра, и она окажется под угрозой.

А в случае выхода противника на Купянск, Изюмская группировка, по факту, может оказаться отрезанной от большой земли.

Хочется надеяться, что как и под Херсоном, развить успех под Балаклеей украинцам не удастся. По наступающим порядкам ВСУ сейчас наносятся артиллерийские удары, работает авиация. В район боев перебрасываются резервы.