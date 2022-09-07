Руководитель Энергетического бизнеса En+ Group: комплексное развитие Дальнего Востока невозможно без создания необходимой инфраструктуры в Сибири

Генеральный директор энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков на Восточном экономическом форуме. Фото: пресс-служба ЭН+

В восстановлении нуждаются больше 350 объектов, при этом стоимость модернизации в пять раз выше имеющихся для этого средств. Без взаимодействия бизнеса и государства большая работа может оказаться неосуществимой. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с руководителем энергетического бизнеса En+ Group Михаилом Хардиковым, который выступил одним из спикеров сессии «Эффективная энергетика – баланс экономики и экологии» на VII Восточном экономическом форуме.

ПРО ВЭФ

– Чем обусловлено ваше первое появление на Восточном экономическом форуме?

– ВЭФ – хорошая площадка. Мы на протяжении нескольких лет говорили и говорим, что разворот на Восток необходим в стратегических интересах страны, нужно сбалансировать экономику. Наша цель, не только на ВЭФ, но и в целом, объяснить и показать, что развитие должно быть комплексным – путь на Дальний Восток лежит через Восточную Сибирь и развивать эти два региона важно синхронно. Нужно, чтобы все грузы и на Восток, и с Востока ритмично двигались по стране без ограничений. Важно расшивать узкие места, мостовые переходы, развивать инфраструктуру электрических сетей, логистические хабы. Это все приведет к синергии и развитию страны.

– Что можно сказать о сессии «Баланс энергетики и экологии»?

– Сегодняшняя сессия была очень интересной, мы послушали как представителей крупнейших энергетических компаний в Сибири и на Дальнем Востоке, так и представителей финансирующих организаций и министерств. Все сходятся в одном – инфраструктуру нужно развивать, без развития энергетики невозможна реализация проектов на Восточном полигоне и в целом переориентирование экономики на Восток. В этой связи неизбежен вопрос по обеспечению длинного доступного источника финансирования под все эти проекты. Мы с коллегами обменялись мнениями, и я очень надеюсь, что в итоговый свод предложений Правительству, который планируется создать по итогам сессии, войдут все основные темы, которые мы обсудили, и это также найдет отражение в энергостратегии.

ПРО ПРОЕКТЫ

– Как продвигается проект ваш проект «Новая энергия», в частности модернизация Иркутской ГЭС?

– Хорошо, все идет по плану. В декабре мы завершаем работу над третьим по счету гидроагрегатом Иркутской ГЭС, идет монтаж основного оборудования. На Братской ГЭС продолжаем замену рабочих колес. На Красноярской ГЭС мы заменили уже три рабочих колеса, четвертое сейчас в процессе замены, и еще два изготовлены, находятся в пути. Мы в принципе за первое полугодие почти 960 миллиардов киловатт-часов дополнительно выработали на ГЭС в Сибири используя аналогичный объем воды, это стало возможно за счет нового оборудования в рамках Новой энергии. В планах модернизацию ГЭС продолжать.

– Какие проекты на данный момент планирует реализовать компания на Дальнем Востоке? Что это за проекты?

– Пул наших проектов на Дальнем Востоке активно формируется. Мы ведем достройку двух гостиниц во Владивостоке известных как «Хаятты». Сегодня один из них уже работает в тестовом режиме, в течение следующих месяцев будет введен в эксплуатацию полностью. К следующему ВЭФ там уже смогут жить участники форума. На мой взгляд, для Владивостока формирование качественной гостиничной инфраструктуры очень важно и для развития туризма, и для привлечения деловых путешественников. В Забайкальском крае у нас есть совместный с китайской компанией China Energy Investment Corporation проект – Зашуланское угольное месторождение, которое мы продолжаем развивать. И наши партнеры выказывают серьезную заинтересованность в этом проекте с выходом на проектные мощности порядка пяти миллионов тонн в год. Проект движется. Также в настоящее время мы рассматриваем возможность строительства экспортно-ориентированного ветропарка в Благовещенске с крупнейшей энергостроительной компанией Китая PowerChina. Установленная мощность ветропарка в разных конфигурациях может составить до 1 ГВт, годовая выработка электроэнергии до 3,5 миллиардов киловатт-часов с поставкой по экспортной воздушной линии Благовещенск – Хэйхэ.

ПРО ВЕТРОПАРК

– Электроэнергия ориентирована по большей части на продажу за рубеж или для внутреннего использования?

– Так как мы идем без использования прямых механизмов государственной поддержки, мы с китайскими партнерами обсуждаем долгосрочный контракт. Для КНР это, во-первых, выгодно – у них есть спрос в северных провинциях, а во-вторых – это чистая энергия без нагрузки на экологию.

– Почему Китай не строит ветропарки у себя? Это вопрос ветропотенциала, в данном проекте он лучше в Амурской области.

– Чем этот проект отличается от других?

– Технологическими решениями. Сейчас PowerChina уже реализовала больше 50 ветряков повышенной высотности. Стандартная высота ветряков достигает до 100 метров, а у них используются 140-150 метров. В Благовещенске с точки зрения технологических решений должны быть более высокие ветряки из-за климата, при этом капитальные затраты на такую конструкцию не сильно выше. Добавляется одна секция, а все остальное – такое же. Будем смотреть, считать экономику. В рамках ВЭФ провели встречи с Правительством Амурской области и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, подтвердили высокую заинтересованность всех сторон в реализации данного проекта. На Дальнем Востоке действуют серьезные механизмы поддержки инвестиций, налоговые льготы, резиденство в ТОРах, возможности субсидий на создание подъездной инфраструктуры, это существенная помощь для проектов. На данный момент мы провели первое исследование ветрового потенциала, в течение двух месяцев наши китайские партнеры должны приехать в Россию, мы проведем встречу, сделаем обоснование инвестиций и затем будет принимать решение

ПРО ПАРТНЕРОВ

– Ощущает ли компания санкционную нагрузку? Удалось ли вам найти новых партнеров?

– Безусловно давление ощущаем, но наша компания имеет большой опыт работы под санкциями, делаем все, чтобы минимизировать влияние на работу компании. Основное и большая часть вспомогательного оборудования, которое мы используем и на ГЭС, и на тепловых станциях, и на сетях, производится в России. По ряду сетевого оборудования, мы уже семь лет активно закупаем и устанавливаем оборудование из Китая. Многие энергетики, которые столкнулись с ограничением поставок с Запада, только начинают работать по этому направлению, но это не так просто. При закупках в КНР есть специфика, ее важно понимать, в Китае очень много заводов – мы проделали большую работу по аккредитации заводов КНР, не только с точки зрения организации производства, требований по качеству, всегда учитываем, что есть различия с точки зрения климатических требований – в России и Сибири они гораздо жестче. Мы этот путь за 7 лет прошли и сегодня уже прекрасно понимаем, кто партнеры с той стороны, как это оборудование купить, привезти и эксплуатировать.