Заботиться и любить себя: «Это не стыдно»

Едва книга «Это не стыдно» появилась на свет в ИД «Комсомольская правда», она тут же начала набирать популярность. Собственно, так же как и видеоуроки тренера Виктории Боровской, на которых она рассказывает, как укрепить мышцы тазового дна.

Если сейчас мужчины поморщились, то очень зря - между прочим, от этого зависят качественные отношения, ведь если женщина чего-то стесняется, то не будет нежности и полноценной близости. Поэтому у Виктории так много зрителей мужчин.

И у ее книги наверняка будет тоже не только женская аудитория. Ведь действительно «Это не стыдно» обсуждать серьезные вопросы о прессе, спине, ягодицах, недержании. И даже голосе! Ведь почти все в женском организме связано с... тазовым дном. Не верите? Ответьте на вопросы теста ниже.

Виктория Боровская, сертифицированный тренер и эксперт по здоровому движению, знает ответы на эти вопросы, ведь она помогла наладить здоровье более 30 тысячам женщин. А еще она знает: чтобы быть здоровой обладательницей красивого тела, не нужно (даже вредно!) убиваться в тренажерном зале и морить себя голодом.

КСТАТИ

Важный тест: почему вам нужна книга «Это не стыдно»

Ответьте на эти вопросы «да» или «нет».

Болит ли у вас поясница?

Есть ли у вас косточка на стопе?

Болит ли у вас между лопатками?

Немеют ли пальцы на руках?

Болит ли шея?

Много ли вы сидите, не вставая?

Качаете ли вы пресс?

Болит ли поясница после тренировки?

Втягиваете ли вы живот?

Стоит чихнуть, как случается неприятность в виде подтекания мочи, хотя нет еще и 40 лет?

Делаете ли вы упражнения Кегеля?

Плоские ли у вас ягодицы?

Казалось бы, какая связь между этими вопросами? А она есть! Если вы хотя бы на пару вопросов ответили утвердительно, то у вас есть проблемы с мышцами тазового дна.

«Наше тело так устроено: чтобы помочь одной области, необходимо понимать взаимосвязи организма и знать, как тело работает в целом, - объясняет Виктория Боровская. - Я практикую комплексный подход к здоровью. И за ним - будущее. Это именно тот метод, который поможет уберечь вас от ошибок, травм и проблем со здоровьем в дальнейшем. Я очень рада, что могу рассказать о проблеме с тазовым дном многим читателям. И уверена, что эта тема не должна вызывать стыд или брезгливость. Мы живем в XXI веке, и сейчас стыдно скорее не заботиться о себе».

ВАЖНО

В книге вы найдете не только ответы на самые важные вопросы про женское здоровье и массу полезных советов, но и QR-коды, по которым вас ждут видеокомплексы упражнений от Виктории. Эти простые упражнения помогут вам избавиться от многих проблем и стать обладательницей фигуры мечты.