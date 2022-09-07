Ленинградская область. Люди в зоне таможенного досмотра на границе с Нарвой (Эстония). Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда в свои страны россиян и белорусов. Об этом сообщил латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс. Давний и истовый русофоб, не без удовольствия пообещал, что ограничения вступят в силу в ближайшие дни.

Никаких сомнений, что прибалты искренно уверены, что здорово насолят русским, а заодно и белорусам. Они творчески развивают итоги недавней встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Праге, где было принято решение приостановить нынешний упрощенный режим выдачи шенгенских виз гражданам России, а также оставить на усмотрение каждого члена союза вопрос о полном запрете виз для россиян. Прибалты, Польша и Финляндия тут же заявили, что выбирают самый жесткий вариант: не пущать, и весь сказ!

Передвигаться через границы прибалтов теперь смогут лишь дальнобойщики, дипломаты и члены их семей, а также граждане, въезжающие в прибалтийские страны по гуманитарным причинам. Кстати, в Латвии собираются принять закон, запрещающий повторную выдачу разрешений на ПМЖ гражданам России. То есть те, у кого оно есть, продлить его не смогут. Кто желает получить его впервые, пусть забудет о своей хотелке. Эстонцы тоже активничают в этом направлении, заявив, что за неуплату налогов и коммунальных платежей россиян, владеющих домами и квартирами в этой стране, будут недвижимости лишать. А как ты заплатишь, если местные банки, ссылаясь на санкции, с россиянами отказываются работать, да еще и въехать в страну, где квартирку прикупил, теперь не сможешь?

Учитывая, что наши соседи на северо-западе всегда выступали застрельщиками антироссийских санкций, очевидно, что и сейчас они указывают путь всем другим, менее решительным и слабовольным коллегам по Евросоюзу. Поддержат ли эту инициативу в Старой Европе, покажет время. Но это, как теперь известно, не заставит Россию пойти на подобные меры. Выступая на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин ясно сказал, что принимать зеркальный ответ по запрету виз для европейцев не в наших интересах. Пусть едут, работают, учатся. Мы в них опасности не видим, а коллективное наказание иностранцев в наши задачи никогда не входило.

Опыт, кстати, такой «незеркалки» уже есть. С 2019 года решением правительства РФ были введены электронные визы для однократных туристических, деловых и гуманитарных поездок в Калининградский регион. Воспользоваться упрощенным способом получения визы могут граждане Литвы и еще 52 стран. Первые же результаты показали, что литовцы с охотой и довольно массово стали ездить в Калининград. В Вильнюсе это так не понравилось, что в местной прессе стали активно печатать «свидетельства» побывавших в России: на весь город там у них всего один универмаг, других магазинов нет, грязно, народ пьян, грубит, ездить к этим русским категорически не стоит!

Очевидно, что увиденное литовцами в Калининграде разительно отличалось от литовской пропаганды. А это, по тамошним представлениям, уже угроза национальной безопасности. Тогда прямого предлога прекратить это безобразие у Вильнюса не было, сейчас в связи с событиями на Украине появился. И решение «не пущать» к себе россиян было, без сомнения, мотивировано еще и ожиданием ответного запрета. Тогда все бы складывалось: мели про Россию что угодно, литовцы проверить, так ли это, уже не смогут, а российские СМИ давным-давно там под запретом.

Для Эстонии и Латвии, есть такое ощущение, визовый запрет для россиян тоже был связан с ожидавшийся «ответкой». А ее и не случилось. Так что придется прибалтам вслед за запретом на въезд к себе для россиян пойти и на следующий шаг - запретить своим гражданам посещать Россию. Мало ли что они там в Москве или Питере рассмотрят, еще со своей жизнью сравнивать станут.

Тут что еще интересно: уже прозвучало предложение дать возможность для всех иностранцев получать электронные визы не только в Калининград, но в большую Россию. Приезжайте, мы вас ждем! Сами разбирайтесь, что тут у нас происходит. То, что прибалты своим ездить к нам запретят, каким способом, не важно, это без сомнений. А запретят ли посещать Россию более серьезные страны, у которых демократия, как они считают, не такая декоративная, как в Литве да Латвии? Интересный вопрос.