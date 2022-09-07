13-летний Баламаникандан был гордостью всей школы, его ценили учителя и любили одноклассники.

Беспрецедентный по жестокости случай произошел не так давно на юге Индии. 13-летний Баламаникандан был гордостью всей школы, его ценили учителя и любили одноклассники. Таким, как он, и завидуют и уважают одновременно - в школе учился отлично, успевал посещать дополнительные внеклассные занятия. Но это пришлось не по нраву матери одной из одноклассниц Бала. Дело в том, что девочка тоже претендовала на титул лучшей в классе.

42-летняя Сагайарани Виктория решила подсыпать мальчику слабительное, пишет Times of India.

В 2 сентября, когда в школе должен был состояться традиционное мероприятие, подозреваемая, представившись матерью Бала, попросила школьного охранника передать сыну две бутылки с безалкогольном напитком. В этот момент подросток готовился к выступлению. Ничего не заподозрив, он сделал несколько глотков из бутылки и буквально через считанные минуты почувствовал себя нехорошо.

Сразу после выступления мальчик отправился домой, где у него началась сильная рвота, состояние ухудшалось, и взволнованные родители отвезли сына в частную клинику больницу. Там врачи прочистили Балу желудок, состояние ребенка нормализовалось и его отправили домой. Но на следующий день подросток внезапно почувствовал себя хуже. Семья отвезла его в больницу, где он потерял сознание и скоропостижно умер, несмотря на все попытки врачей спасти его.

После смерти Балу родители и родственники провели акцию протеста возле здания больницы, обвинив медперсонал в ненадлежащем лечении мальчика. Но на этом семья подростка не остановилась. Мать Бала вспомнила, что перед смертью сын рассказал о загадочной бутылке, переданной ему в школе. Родители обратились к руководству школы с просьбой посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Тогда и стало понятно, что отправителем стала Виктория. Семья мальчика написала заявление в полицию.

Женщина была арестована. Она недолго отпиралась и в конце концов призналась, что подмешала безрецептурное слабительное в безалкогольный напиток.

- Она хотела помешать мальчику участвовать в ежегодном школьном концерте, - сообщил мотивы подозреваемой старший суперинтендант полиции Локешваран.

Против Виктории выдвинуто обвинение в убийстве. Сейчас она находится под арестом.