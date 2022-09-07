Можно ли прививаться от гриппа и коронавируса в один день

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России стартовала традиционная осенняя прививочная кампания. Особенность ее в том, что нынче идет параллельная вакцинация от гриппа и от ковида. Нужно ли делать обе прививки и как их совместить рассказывает доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, от гриппа уже пора спасаться?

- Конечно, пора. В регионы уже поставлена вакцина. И надо прививаться от гриппа и, у кого подошел срок для ревакцинации против короны, можно и это сделать.

- Как? Одновременно?

- В один день. Вот вы пришли в прививочный пункт, вам вводят сначала гриппозную, а потом коронавирусную вакцину. Или наоборот.

-Одну в правую руку, другую – в левую?

- Можно в разные, можно в одну. Тут строгого правила нет. Вы можете даже и более подходящую часть анатомии оголить.

- Например?

- Ягодицы, например. Это более подходящее место. Потому что там мышечная масса побольше. И процесс рассасывания будет лучше. Но, как правило, используют плечо. Но это уже дело техники, которую наши медики хорошо знают.

И, конечно же, кроме этого, нужно одеваться по погоде, не забывать о режиме питания, отдыха. Разумеется, позитивное настроение тоже необходимо. Потому что оно весьма и весьма способствует эффективности работы иммунной системы.

- А вы уже сделали прививки?

- Пока нет еще, не делал.

- Когда будете?

- Ну, посмотрю сейчас, решу.

-А напомните, пожалуйста, ревакцинацию от ковида через какое время можно делать после основной прививки?

- Пока остается старый стандарт – через шесть месяцев.

- Геннадий Григорьевич, в наших образовательных учреждениях будут как-то активнее прививаться и от гриппа, и от ковида?

- Наши образовательные учреждения и так активно это делают.

- И еще не могу не спросить у вас, как у лидера диаспоры выходцев с Донбасса в Москве. Как обстоят дела с прививочной кампанией от ковида, и от гриппа на Донбассе и в освобожденных районах Украины?

- Еще с 2014 года, когда только были образованы ДНР и ЛНР, мы активно передавали туда вакцину. Эта работа интенсивно продолжается. Речь идет не только о вакцинах от гриппа и ковида, но и от всех видов детских болезней, которые прививают с раннего возраста.

- А наш военный контингент, который участвует в спецоперации, проводит прививочную кампанию?

- Армия была вся привита против коронавируса еще до начала кампании. Это позволило избежать эпидемии в войсках. Более того, когда наши части приняли участие в поддержке порядка во время волнений в Казахстане, где в это время был высокий уровень заболеваемости ковидом, захворавших среди российских военнослужащих практически не было.

В армии все делают согласно устава, быстро и эффективно.

- А пленных, бывших военнослужащих Украины, взятых во время спецоперации на Донбассе, тоже будут прививать?

- ДНР и ЛНР сейчас отдельные государства, не часть России. Это дело властей республик.