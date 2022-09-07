61-летняя Джулианна Мур в боди и Ирина Шейк в комбинации: 10 удачных и ужасных образов звезд на Венецианском кинофестивале

На красной дорожке Венецианского кинофестиваля было на что посмотреть. Фото: REUTERS

На 79-м Венецианском кинофестивале в этом году модного парада не вышло. Лишь несколько звезд нарядились стильно и со вкусом, многие продемонстрировали части тела – вышло вульгарно. Разбираем вместе со стилистом Анваром Очиловым модные победы и провалы.

ВУЛЬГАРНО И НЕ МОДНО

61-летняя Джулианна Мур приятно удивила новым лицом – четкий овал лица, ни единого признака старения. Как сообщают эксперты – за это безупречное лицо 40-летней женщины стоит благодарить пластического хирурга-виртуоза. Безупречная круговая подтяжка лица, результат которой поддерживается с помощью инъекционных процедур. На этом хвалить закончим. Платье от Valentino шикарное, но ни в этом возрасте и ни на этом мероприятии. Тренды в наличии – прозрачная ткань, глиттер. Нарядно! Платье отлично смотрелось бы на карнавале или новогоднем празднике – в качестве костюма злой волшебницы, потому как добрые так сильно и стильно не раздеваются. Не хочется, но сказать надо: в зрелом возрасте выходить в боди на красную дорожку фестиваля, где ты председатель жюри – спорно, наверное, можно, когда ты проспорил или хочешь произвести впечатление на молодого любовника. Фигура – отличная, но подчеркнуть ее можно было менее натуралистично. И обувь – одобряем: в этом сезоне носим широкие каблуки и платформу.

Джулианна Мур. Фото: REUTERS

Джулианна Мур. Фото: REUTERS

26-летняя Флоренс Пью («Маленькие женщины», «Черная вдова») выбирала наряд тщательно – на фестивале случилась премьера картины «Не волнуйся, солнышко», где она сыграла одну из главных ролей. Стоит отметить, что звезды с именем не покупают наряды для столь статусных мероприятий: дома мод шьют их для актрис и предоставляют бесплатно для выхода на дорожку, так как это статусно и престижно – во всех мировых СМИ пишут какой бренд выбрала актриса для кинофестиваля. Флоренс давний друг Valentino – этим летом в рамках Парижской недели моды на показе Valentino она была в смелом прозрачном ошеломляющем платье. Здесь же не вышло – прозрачное, расшитое, красивое, в трендовых цветах, но не ее платье. Эта накидка и крой платье-парашюта превратили миниатюрную молодую женщину в бесформенную коротышку. Нормальную фигуру сделали просто некрасивой. Одежда нужна, чтобы подчеркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки, а здесь вышло все наоборот. Боди на кинофестивале не идет женщинам после 50 лет, и молодым красавицам с не очень длинными ногами.

Флоренс Пью. Фото: REUTERS

Флоренс Пью. Фото: REUTERS

Вот и Ксения Собчак (у нее отменное стильное чутье) в своих социальных сетях заметила этот казус: «В Венеции в этом году многие выбирают Valentino. Среди звезд – Джулианна Мур и Флоренс Пью. Ну вот хоть убейте, ну не нравятся эти боли с накидками». И нам не нравятся!

69-летняя Изабель Юппер прекрасно выглядит – достойно стареет, мимические морщины на месте, с инъекциями не переборщила. Выглядит актриса великолепно! Выбор лука total black – почти всегда беспроигрышный эффектный вариант. Звезде такого уровня и возраста совсем не по статусу эта креативная юбка – она бы эффектно смотрелась на юной звезде (к примеру, Билли Айлиш). Верный выбор, когда архитектурная (сложная по крою) вещь сочетается с минимализмом – водолазкой. Но юбку от Armani Privé из коллекции 2007 года мы бы заменили на классику жанра. Хвалим: за сапоги-чулки Balenciaga на креативном (очень актуально) каблуке и массивное золото от Cartier. Безупречный подбор украшений под водолазку.

Изабель Юппер. Фото: REUTERS

Изабель Юппер. Фото: REUTERS

38-летняя звезда «Тора» Тесса Томпсон сияла «за себя и за подругу». Актриса зачем-то спрятала фигуру под бесформенным верхним слоем платья. Металлические воланы сделали артистку бесформенной – вот бы их скроить немного иначе, не уродуя силуэт. Или оставить только шлейф. Цвет – модный, многослойность – в тренде. Но без этих бесформенных воланов наряд от Marc Jacobs Тессу только украсил бы. Отличная прическа Вишенка – высокий креативный тугой пучок, собранные волосы верны при таком сложном платье.

Тесса Томпсон. Фото: REUTERS

53-летняя Кейт Бланшетт может похвастаться длинными ногами, отличной фигурой, которую подчеркивает крой этого бархатного комбинезона от Schiaparelli. Однако декольте украшено цветами так, будто их содрали с дешевого искусственного венка. Портит все впечатление и сразу удешевляет образ. Естественный макияж, небрежные волны укладки – очень удачно. Звезда «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и сама только молодеет с годами. Только тут вероятно виной чудесные руки врача-косметолога и чудодейственное свойство инъекционных процедур.

Кейт Бланшетт. Фото: REUTERS

Кейт Бланшетт. Фото: REUTERS

СТИЛЬНО И СО ВКУСОМ

55-летний Венсан Кассель с 25-летней женой Тиной Кунаки нарядились демократично, стильно, модно. Так можно и в кино, и в ресторан, и на «дорожку». «Повседневная роскошь» - то, что могут себе позволить обеспеченные артисты, которые и на пляж, и на фестиваль носят бренды. Актер рядом с Тиной и сам посвежел, подтянулся. Очень красивая пара – модники. Тина пришла в гламурном платье французского модного дома Alaïa с выделкой под кожу рептилии. Наряд облегал безупречное тело жены звезды также четко, как «вторая кожа». Кожаные платья и костюмы – тренд сезона. Муж жену балует – как свидетельство: колье-чокер с драгоценными камнями и часы Bulgari. Ну а что Кассель? Дорогой костюм, черное поло, очки с затемненными стеклами: одним словом - стильный мачо.

Венсан Кассель с супругой Тиной Кунаки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

36-летняя Ирина Шейк – ну что сказать, наша соотечественница, безупречная женщина. Фигура, кожа, блеск в глазах: что в 26, что в 36 – все на месте, и в нужной форме. Поэтому недавно супермодель получила контракт с новым модельным агентством. Все по классике жанра – лучше так, чем перемудрить. Все в топе: шелковое платье-комбинацию с открытой спиной и удлиненным шлейфом; пучок; стрелки; массивный браслет. Просто и со вкусом.

Ирина Шейк. Фото: REUTERS

Ирина Шейк. Фото: REUTERS

48-летняя Пенелопа Крус удивила нестандартным образом. Черное платье с розовыми цветами, еще и с длинными рукавами от французского модного дома Chanel – идеальный наряд. Нарядно, стильно, сложно – только такая сложная брюнетка со следами интеллекта на лице может выгулять его достойно. Иначе может быть пестро, карнавально, анимационно.

Пенелопа Крус. Фото: REUTERS

Пенелопа Крус. Фото: REUTERS

28-летняя Миа Гот («Нимфоманка») дала модный мастер-класс более именитым коллегам. Миа представила сложное платье: в нем и на бал можно, и на кинофестиваль. Корсетное черное платье Dolce&Gabbana – очень красиво. Высокие прозрачные перчатки, сложный верх – круто! Обратите внимание – и у этой актрисы пучок, вот такие простые прически теперь носят все, а не только домохозяйки. Тренд – прозрачная кожа, макияжем достигнут эффект «лицо без косметики» - это тренд.

Миа Гот. Фото: REUTERS

Миа Гот. Фото: REUTERS

61-летняя Тильда Суинтон всегда ярко самовыражается – небрежная укладка, желтые пряди: ярко и небанально. Обычно мы критикуем креативность Тильды. Но сейчас возьмем и похвалим: просто, торжественно и блестяще – это тренд, когда все сияет и блестит. Лиловое платье с серебряными блестками от французского дизайнера Haider Ackermann – сидит блестяще. Очень красиво на высокой и статной женщине. Смелый модный минимализм!

Тильда Суинтон. Фото: REUTERS