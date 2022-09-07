Путин сделал важное заявление по Украине

Российский лидер на ВЭФ рассказал о причинах спецоперации Фото: REUTERS

В среду, 7 сентября, Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума. В начале, во время большой программной речи, российский лидер ничего не сказал об Украине. Как он позже пояснил, она не касается азиатского региона. Но модератор мероприятия все же попросил президента на несколько вопросов ответить. И вот, что заявил глава страны:

ЧТО МЫ ПРИОБРЕЛИ И ПОТЕРЯЛИ ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ?

- Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение – укрепление нашего суверенитета. Да, происходит поляризация – и в мире, и внутри страны. Я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто.

Второе, и самое главное, – мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа.

Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем ответить так же, зеркально, как действовал наш потенциальный противник, – вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе.

ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ РЕШИТЬ ВОПРОС МИРОМ?

- Потому что международное право попирается. Сейчас многие говорят, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности. Устав ООН говорит о праве наций на самоопределение. Суд по Косово решил, что часть страны, если хочет отделиться, может не спрашивать центр. Но к Донбассу это почему-то не относится. Имеют они право на самоопределение? Имеют! Это подтверждено судом. Имеем мы право признать? Имеем! Если признали, можем заключить договор о дружбе, мы заключили, он ратифицирован. Мы должны помогать в случае агрессии, а она есть. Мы помогаем. Соответствует это 51-й статье ООН (там говорится о праве на самозащиту)? Мы обязаны оказать помощь союзникам. Мы это и делаем. Вот простая цепочка в полном соответствии с международным правом.

КТО СТРЕЛЯЕТ ПО ЗАЭС, И ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ОТЧЕТУ МАГАТЭ?

- Да. МАГАТЭ – ответственная организация. Они под давлением тех стран, где работают, не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Это же очевидно! Там наши военные, что, мы сами по себе стреляем? Бред! Украинская сторона создает угрозы, зачем – я не понимаю. Чтобы привлечь внимание к своей ситуации?

Там же осколки «хаймарсов» валяются и других западных средств поражения. Они создают угрозу? Создают! Видно, откуда по Энергодару летят снаряды. На территории станции нет военной техники. Двое сотрудников МАГАТЭ там остались, они могут подтвердить. Росгвардия охраняет только периметр и внутреннюю территорию.

КАК НАМ НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ПРОСТЫМИ УКРАИНЦАМИ?

- Уверяю, на Украине огромное количество людей, которые ненавидят этот режим, и, конечно, мы должны опору делать на этих людей, которые понимают, что происходит и готовы бороться с этим, просто не могут. Будущее российско-украинских отношений за этой частью украинского общества.

КАКИЕ ЦЕННОСТИ РОССИЯ НЕСЕТ УКРАИНЕ?

- Да они сами вам объяснят. Поезжайте на Донбасс и спросите украинцев, которые там живут – какие ценности они там защищают? Родину они защищают! Свою идентичность, свою историю и свой народ!

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